JAKARTA – Harga emas batangan yang dijual PT Aneka Tambang (Antam) mengalami kenaikan sebesar Rp8.000. Harga emas hari ini dibanderol Rp1.013.000 per gram.

Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi memprediksi bahwa harga logam mulia akan tembus di level Rp 1.150.000 per gram pada pekan ini.

"Tadi pagi terjadi get up harga minyak menyentuh di level 130, ini ada indikasi bahwa logam mulia akan tembus di level Rp 1.150.000 per gram di minggu ini," ujar Ibrahim saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (7/3/2022).

Dia menjelaskan, salah satu penyebabnya adalah perang antara Rusia-Ukraina yang dahsyat kemudian inflasi yang tinggi, dan tanggal 15 Maret mendatang kemungkinan besar bank sentral Amerika mengurungkan menaikkan suku bunganya.

"Harus diingat bahwa tadi pagi jam 04.00 dolar mengalami penguatan, harga minyak sama harga emas itu menguat. Artinya ini harga tidak wajar akibat dari perang pasca perdamaian untuk mengantisipasi perang masyarakat di Ukraina," pungkasnya.

Sebagai informasi, harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) terpantau menguat pada perdagangan hari ini, Senin (7/3/2022). Si kuning kesayangan Bunda naik Rp 8.000 atau dibanderol Rp 1.013.000 per gram. Harga di atas 1 juta ini mulai terjadi pada Sabtu (5/3) di level 1.005.000 per gram. Sementara pada buyback atau harga yang didapat jika pemegang emas ingin menjual emas batangannya, hari ini naik Rp 9.000 di harga Rp 920.000 per gram.