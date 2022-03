JAKARTA - Chief Executive Officer (CEO) Indodax, Oscar Darmawan meminta kepada masyarakat agar mudah terpengaruh dengan platform investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan secara instan dan fantastis.

”Investasi pada dasarnya bertujuan sebagai pelindung nilai aset dengan cara ditukarkan kepada aset lain, bukan mencari keuntungan dari modal kecil dan mendapatkan hasil yang sangat besar dengan cepat. Untuk itu perlu dipahami bagaimana memilih investasi yang benar," ujarnya dikutip Harian Neraca, Senin (14/3/2022).

Berdasarkan data dari Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, total kerugian masyarakat akibat investasi bodong sudah mencapai lebih dari Rp177 triliun dalam kurun waktu 10 tahun.

Menurut Oscar, cara menentukan investasi yang baik dan benar adalah dengan memilih platform investasi yang resmi dan memilih produk investasi yang dikenali dan juga dimengerti.

Sebagai investor, lanjutnya, investasi harus dicocokkan dengan profil risiko masing-masing. Investor perlu sabar, berkomitmen, dan tetap tenang ketika pasar sedang merah karena fluktuasi.”Intinya, do your own research sebelum berinvestasi," katanya.

Oscar menambahkan, untuk menghindari terjebak pada platform tidak berizin, investor perlu mencari tahu terlebih dahulu mengenai platform investasi mana saja yang berizin resmi dari pemerintah. Untuk kripto, pengawasan perdagangan berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

Indodax merupakan platform jual beli kripto yang resmi karena telah mendapatkan legalitas dari Bappebti, merupakan anggota dari Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) serta memiliki tiga sertifikasi ISO. Sebagai pelaku industri kripto, Oscar acap kali menemukan para investor pemula yang langsung terjun berinvestasi di kripto tanpa melihat kadar resiko masing masing dan tidak mempelajari terlebih dahulu apa itu kripto. Disampaikannya, banyak sekali investor kripto yang berharap keuntungan besar dan cepat. Bahkan sampai menggunakan 'uang panas' untuk membeli kripto dengan harapan bisa mendulang keuntungan secara cepat di beberapa waktu ke depan. “Ketika market sedang merah mereka panik. Karena ya itu tadi, tidak menggunakan uang dingin," ujarnya. Padahal, Oscar menilai justru momen momen pasar "merah" itu bisa dimanfaatkan untuk menambah portofolio investasi yang nantinya bisa dijual kembali ketika pasar sedang hijau sehingga bisa mendulang profit dari sana. Sebagai pelaku industri investasi, Oscar juga menyayangkan nama baik investasi jadi tercoreng dengan munculnya pemberitaan mengenai platform investasi ilegal. Untuk itu, Oscar Darmawan mengajak seluruh platform investasi yang berizin dan resmi lainnya Bersama-sama memberikan edukasi secara masif.”Saya rasa, kurangnya edukasi terhadap masyarakat menjadi PR besar untuk pelaku industri keuangan. "Maka dari itu, saya mengajak platform investasi berizin dan resmi lainnya untuk membantu masyarakat bisa melek berinvestasi di platform yang resmi dan berizin," kata Oscar.