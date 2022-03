JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) resmi mengangkat Gregory Hendra Lembong sebagai Wakil Presiden Direktur menggantikan Suwignyo Budiman.

Perubahan Direksi BCA tersebut dengan mempertimbangkan keputusan RUPST Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2021, terkait dengan masa jabatan dan menetapkan berakhirnya masa jabatan Suwignyo Budiman selaku Wakil Presiden Direktur akan berlaku efektif terhitung sejak penggantinya efektif menjabat.

Dengan demikian, BCA mengangkat Gregory Hendra Lembong sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan yang berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.

Dilansir dari laman resmi BCA, Kamis (17/3/2022), profil Gregory Hendra Lembong diisi dengan segudang perjalanan karir. Gregory Hendra Lembong memiliki pengalaman perbankan di Indonesia dan di luar negeri lebih dari 25 tahun.

Pria yang kini berumur setengah abad tersebut telah meraih gelar Bachelor of Science in Chemical Engineering dari University of Washington, dan Master of Science in Engineering Economic Systems dari Stanford University di Amerika Serikat.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Presdir, Gregory Hendra Lembong menjabat sebagai Direktur BCA yang bertanggung jawab atas Strategic Information Technology dan Enterprise Security.

Sebelum bergabung dengan BCA, Gregory Hendra Lembong ditunjuk sebagai Chief Transformation Officer yang memimpin Program Transformasi & Strategi untuk seluruh unit atau fungsi di PT Bank CIMB Niaga Tbk Indonesia sejak Januari 2019.

Sebelum itu, dia menjabat sebagai Chief Fintech Officer CIMB Group Malaysia mulai Juni 2018 sampai dengan Desember 2018, jabatan tersebut sekaligus menjadi CEO Group of Transaction Banking CIMB Group Malaysia dari Juli 2016 sampai dengan Desember 2018., Chief of Transaction Banking PT Bank CIMB Niaga Indonesia mulai Agustus 2013 sampai dengan Desember 2018. Tak hanya itu, Gregory Hendra Lembong juga pernah menjadi Regional Head of Transaction Services (cash, liquidity, FX), Asia Pacific di J.P. Morgan Asia Pacific di Singapura pada 2010-2013, Global COO & Head of Business Development di Deutsche Bank London pada 2009- 2010 dan berkarir di Citibank sejak tahun 1994 sampai dengan 2009 dengan memegang berbagai peran di bidang strategi dan manajemen produk di Asia dan Eropa. Selama masa karir, Gregory Hendra Lembong telah berpengalaman dan memiliki keahlian di berbagai bidang diantaranya IT Transformation Strategy & Implementation, Transaction Banking and Services, Global Trade Finance & Corporate Cash Management Business Development, Regional Strategy and Planning, Product and Solution Management.