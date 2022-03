JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencatat ada 157 startup yang telah didampingi perusahaan pelat. Ke-157 unicorn itu bergerak di sejumlah sektor bisnis.

Erick memastikan ekosistem perusahaan rintisan ini akan menjadi besar dengan adanya peluang yang diberikan pemerintah. Salah satunya, pendanaan dari Merah Putih Fund.

"BUMN sudah dampingi 157 startup, sebelumnya tersebar jadi berbagi BUMN Telkomsel dan Telkom, Mandiri dan segera BNI. Sinergi pasti bisa, tapi pendampingan gak cukup, tapi gimana linknya supaya jadi ekosistem yang lebih besar lagi," ujar Erick, Kamis (31/3/2022).

Merah Putih Fund akan mendanai soonicorn (soon to be unicorn) mencapai USD300 juta atau setara Rp4,3 triliun. Jumlah tersebut diproyeksikan akan terkumpul hingga kuartal III-2022 mendatang.

Erick mencatat salah satu tujuan Merah Putih Fund adalah mendorong pendanaan soonicorn agar menjadi unicorn.

Meski begitu, dia memastikan pendanaan Merah Putih Fund akan diberikan kepada calon startup yang memenuhi syarat yang sudah ditetapkan pemerintah.

Di lain sisi, Erick juga mengingatkan perusahaan pelat merah akan seperti dinosaurus, jika tak mengantisipasi era disrupsi yang dipenuhi inovasi dan teknologi. Dia berupaya agar BUMN mampu menyesuaikan diri dengan perubahan besar di era disrupsi. Caranya adalah melalui transformasi BUMN baik dalam inovasi maupun teknologi. Â BACA JUGA:Anies Sebut Jakarta Jadi Pusat Talenta Start Up Pasalnya, jika era disrupsi tidak direspon dengan baik melalui transformasi, maka BUMN bakal punah seperti dinosaurus. "Kita gak tutup mata, kita gak mau BUMN kt jadi dinosaurus, dimana dengan kenyamanan BUMN dengan segala bisnis yang sangat besar dia ga ada improvement. makanya kita ingin dorong perubahan-perubahan tidak hanya mindset, tapi juga bisnis model yang bisa terkoneksi dengan BUMN," pungkasnya.