JAKARTA - Masyarakat khususnya generasi muda yang telah menerima Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran bisa menggunakannya untuk investasi di aset kripto. Kripto tengah menjadi instrumen investasi yang dilirik banyak orang karena pasarnya sedang berkembang cepat.

Seperti contohnya Bitcoin, meski dinilai sebagai salah satu jenis aset yang volatil karena perubahan harganya dapat berlangsung dengan cepat dalam waktu singkat, bahkan aset ini justru kini digadang-gadang sebagai “emas digital”. Hal itu disebabkan karena Bitcoin dinilai menarik untuk dijadikan sebagai investasi jangka panjang.

Akibatnya, banyak orang terjebak dalam ketergesaan di mana mereka tidak mempelajari secara mendetail mengenai koin yang ingin dibeli.

Maka dari itu, demi tidak masuk dalam jurang kerugian, berikut tips dari Zipmex, untuk yang ingin mulai berinvestasi kripto dengan THR:

1.Mulai dari nominal kecil

Banyak orang beranggapan bahwa untuk memulai investasi membutuhkan modal yang besar. Padahal sebenarnya, tidak juga. Anda bisa memulai investasi dengan modal yang minim. Di Zipmex misalnya, Anda bisa mulai berinvestasi hanya dengan modal Rp50.000 saja.

Salah satu hal penting yang sering terlupakan adalah menyesuaikan nominal investasi dengan kondisi keuangan. Gunakan uang dingin atau dana yang dialokasikan untuk investasi, bukan kebutuhan atau keperluan mendesak. Siapkan rencana investasi dengan matang dan alokasikan sumber dana dengan baik dan bijak. Sehingga kondisi keuangan tetap stabil pada saat itu dan setelahnya.

2.Cari tahu dan pelajari ilmu dasar kripto

Kebanyakan orang mengalami “Fear of Missing Out” (FOMO) dan mulai berinvestasi di aset kripto tanpa persiapan dan hanya sekadar ikut-ikutan. Untuk meminimalisir hal ini, pastikan Anda melakukan riset melalui sumber-sumber terpercaya sebelum mulai berinvestasi. Riset merupakan hal yang sangat penting dan fundamental untuk dilakukan.

Lakukan pemeriksaan latar belakang terhadap aset dan platform yang akan digunakan. Jangan lupa juga untuk mempelajari perkembangan dunia agar dapat meminimalisir kerugian. Mempelajari kripto bisa dimulai dari hal sederhana, dimulai dari pengenalan akan istilah, jenis-jenis token yang diperjualbelikan, mengenal risikonya, hingga cara mendapatkan keuntungan.

3.Siapkan strategi yang matang

Jangan mudah tergiur dengan koin baru yang memiliki harga fantastis. Dimulai dari mengidentifikasi macam-macam koin dari sumber yang terpercaya, lalu membuat perencanaan, seberapa banyak uang yang akan diinvestasikan dan dalam jangka waktu berapa lama akan diinvestasikan.

Pastikan bahwa platform exchange atau crypto wallet yang dipilih sudah terdaftar dan diawasi oleh Badan Pengawas Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Salah satu platform exchange di Indonesia yang sudah diawasi oleh BAPPEBTI seperti contohnya Zipmex, Indodax, Tokocrypto, Idex, Pintu, dan Luno.

4.Investasi di lebih dari satu koin

Istilah “Don’t put your eggs in one basket” tentunya sudah bukan lagi barang baru di dunia investasi. Istilah tersebut merupakan saran untuk tidak menginvestasikan uang yang kita miliki hanya ke dalam satu koin saja.

Sebaliknya, untuk meminimalisasi kerugian, Anda bisa membagi dana yang Anda miliki ke dalam beberapa koin atau dikenal sebagai diversifikasi. Sehingga, jika kita mengalami kerugian di koin tertentu, kita masih mempunyai cadangan investasi di koin lain dan kesempatan mendapat keuntungan.

5.Cari tahu Top Gainer dan Top Loser

Dalam sebuah aktivitas jual-beli aset investasi, investor kerap memerhatikan aset top gainer dan top loser pada hari tersebut. Top gainer adalah koin yang mengalami peningkatan harga paling tinggi dan terjadi dalam satu hari perdagangan, sedangkan top loser adalah koin yang mengalami penurunan harga paling tinggi pada hari tersebut.

Bagi investor, informasi mengenai koin top gainer dan top loser merupakan hal penting yang dapat memberikan pandangan mengenai koin yang sedang memiliki tren positif ataupun negatif, serta kondisi pasar secara keseluruhan. Hal tersebut dapat membantu investor untuk menyusun strategi perdagangan, bahkan bisa mendapatkan ratifikasi yang lebih baik.