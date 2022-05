JAKARTA - PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL) bakal membagikan dividen sebesar Rp2,03 miliar. Pembagian dividen telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada 27 April 2022.

Melansir keterbukaan informasi BEI, Selasa (10/5/2022), data keuangan per 31 Desember 2021 yang mendasari pembagian dividen BELL saat ini. Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk yakni Rp2.445.108.410.

Selain itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya adalah sebesar Rp1.727.617.492. Sehingga total nilai ekuitas sebesar Rp259.772.569.960.

Rasio pembayaran dividen ini setara 48,65% dari laba bersih BELL tahun 2021 beserta saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya.

Belum ada kepastian mengenai nilai dividen per saham yang akan dibagikan. Akan tetapi, merujuk jumlah saham dalam modal ditempatkan dan disetor penuh BELL per akhir Maret 2022 yang sebanyak 7.250.000.000 unit, maka kemungkinan dividen per sahamnya adalah Rp0,28.

Berikut jadwal pembagian dividen tunai BELL: 1. Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi: 13 Mei 2022 2. Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi: 17 Mei 2022 3. Cum dividen di pasar tunai: 18 Mei 2022 4. Ex dividen di pasar tunai: 19 Mei 2022 5. Tanggal pencatatan (recording date): 18 Mei 2022 pukul 16.00 WIB 6. Pembayaran dividen tunai: 27 Mei 2022