JAKARTA - MNC Asset Management (MNC AM) Cabang Surabaya bekerja sama dengan Kantor Perwakilan (KP) BEI Jawa Timur, mengadakan webinar Sekolah Pasar Modal Reksa Dana, pada Kamis, 19 Mei 2022.

Hadir sebagai narasumber adalah Rezha Pahlafi selaku Branch Manager MNC AM Cabang Surabaya dan Dyan Fajar M sebagai perwakilan dari KP BEI Jawa Timur. Dalam paparannya Rezha Pahlafi menjelaskan tentang tips dan trik investasi reksa dana bagi pemula.

“Reksa dana adalah salah satu instrumen investasi yang sangat cocok bagi teman-teman yang ingin memulai di dunia pasar modal, karena nantinya dana teman-teman akan dikelola oleh manajer investasi, jadi buat teman-teman yang masih awam di pasar modal, reksa dana akan sangat membantu teman-teman”, ucap Rezha, Jumat (20/5/2022).

Senada dengan hal tersebut, Dyan mengungkapkan “Sebelum teman-teman ingin melakukan investasi, sesuaikan dulu profil risiko masing-masing, apa yang menjadi tujuan teman-teman untuk investasi, dan yang terpenting perhatikan legalitas dari manajer investasinya,” pungkas Dyan.

Pada webinar tersebut Rezha juga menyampaikan, produk reksa dana pasar uang dapat menjadi pilihan bagi yang ingin memulai investasi di pasar modal. Sebab pada reksa dana pasar uang, condong mempunyai tren yang stabil. Sebagai contoh nasabah pemula dapat membeli MNC Dana Lancar dengan performance 4,19% p.a dan MNC Dana Syariah Barokah dengan imbal hasil 3,99% p.a berdasarkan NAB per tanggal 18 Mei 2022.

Adapun nasabah yang ingin membeli produk MNC Dana Lancar dan MNC Dana Syariah Barokah dapat melakukan subcription melalui website www.motionfunds.id.

MNC AM yang pada tanggal 25 Mei 2022 genap berusia 22 tahun, menjadikan salah satu perusahaan manajer investasi yang paling lama eksis di dunia pasar modal Indonesia. Mengusung tema “22 Years Growing Together” MNC AM berharap dapat terus berkembang bersama para investor di Indonesia. Ikuti webinar Market Outlook 2022 "The End of May's Myth and Navigate Shifting Market in Fed Policy" dengan klik link bit.ly/MarketOutlookMay