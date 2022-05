CHICAGO - Harga emas menguat pada akhir perdagangan Senin. Harga emas mencatat kenaikan dalam tiga hari berturut-turut, karena pelemahan dolar mendukung logam kuning dihargai dalam greenback, bahkan ketika imbal hasil obligasi pemerintah AS yang meningkat.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak USD5,7 atau 0,31% menjadi USD1.847,80 per ounce. Emas membukukan kenaikan mingguan 1,8% pekan lalu, mengakhiri kerugian empat pekan yang merupakan penurunan mingguan terpanjang sejak 17 Agustus 2018.

Dolar yang biasanya bergerak terbalik terhadap emas, turun pada Senin 23 Mei 2022, setelah mencatat kerugian mingguan pertama dalam hampir dua bulan. Imbal hasil acuan obligasi pemerintah AS 10-tahun menguat setelah penurunan beruntun tiga sesi.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 1,04% menjadi 102,0760. Dolar AS juga tertekan karena mata uang sensitif risiko seperti dolar Australia dan sterling menguat.

"Sebelum berbalik bullish secara struktural, saya perlu melihat emas mempertahankan kenaikannya baru-baru ini dalam menghadapi penguatan dolar, dan bukan pelemahan dolar," kata Analis Senior OANDA, Jeffrey Halley, dikutip dari Antara, Selasa (24/5/2022).

Sementara itu, berbicara di Rotary Club of Atlanta, Presiden Federal Reserve Atlanta Raphael Bostic mengindikasikan pada Senin (23/5/2022) bahwa ekonomi dapat merespon dengan cepat terhadap kenaikan suku bunga Federal Reserve, yang pada gilirannya membantu mengekang permintaan dan inflasi.

Federal Reserve AS juga akan merilis risalah dari pertemuan terbaru yang dijadwalkan pada Rabu (25/5/2022).

Pertumbuhan emas dibatasi karena ketiga indeks pasar saham utama AS naik tajam, didorong oleh prospek Amerika Serikat menurunkan tarif China.

Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik 4,9 sen atau 0,23% menjadi USD21,723 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli naik USD9,2 atau 0,98% menjadi ditutup pada 950,3 dolar AS per ounce.