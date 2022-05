JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah hari ini ditutup menguat 11 poin di level Rp14.661 setelah sebelumnya sempat menguat 20 poin dari penutupan sebelumnya di level Rp14.671.

Sedangkan untuk perdagangan besok, Rabu (24/5/2022) mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp14.650 - Rp14.690.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi menuturkan, hal itu mungkin karena Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde mengatakan pembuat kebijakan kemungkinan akan mengangkat suku bunga deposito kawasan euro dari wilayah negatif pada akhir September 2022.

"Saham berjangka AS menunjukkan penurunan 0,81% untuk S&P 500 dan penurunan 1,41% untuk Nasdaq saat dimulai ulang, menghilangkan kilau dari sesi kuat pada hari Senin yang membuat indeks masing-masing naik 1,86% dan 1,68%," ungkap Ibrahim dalam risetnya, Selasa (24/5/2022).

Selain itu ada peringatan dari keuntungan setelah sinyal dari pemilik Snapchat Snap Inc. juga melihat saham jatuh 28% dalam perdagangan yang diperpanjang.

Sementara ada sedikit tanda positif untuk ekonomi global, dengan kota Shanghai di China diperkirakan akan segera mencabut lockdown-nya dan komentar Presiden AS Joe Biden awal pekan ini tentang kemungkinan pelonggaran perang perdagangan dengan China.

Adapun Federal Reserve AS dapat menaikkan suku bunga targetnya menjadi sekitar 2% pada Agustus 2022, dengan tindakan lebih lanjut tergantung pada bagaimana penawaran dan permintaan mempengaruhi inflasi, Presiden Fed Kansas City Esther George mengatakan pada hari Senin.

Investor sekarang menunggu risalah dari pertemuan terakhir Fed, yang dijadwalkan pada hari Rabu. Reserve Bank of New Zealand akan memberikan keputusan kebijakannya pada hari yang sama, dengan Bank of Korea menyusul pada hari Kamis. Serta menunggu IMP manufaktur global lainnya selama hari ini akan menjadi fokus utama lainnya bagi investor.

Dari sentimen domestik, Bank Indonesia (BI) mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode Mei 2022. Hasilnya sesuai ekspektasi, pasar, suku bunga acuan masih tetap.

Dengan demikian, BI 7 Day Reverse Repo Rate tidak pernah berubah selama 15 bulan. Suku bunga acuan 3,5% adalah yang terendah sepanjang sejarah Indonesia.

Walaupun, secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Indonesia melesat 3,47% atau tertinggi sejak Agustus 2019. Inflasi tahunan tersebut semakin mendekati batas atas kisaran target BI yaitu 2-4%.

BPS juga mencatat inflasi inti pada April menembus 2,60% (YoY) yang merupakan rekor tertinggi sejak Mei 2020 atau dua tahun lalu di mana pada saat itu inflasi inti mencapai 2,65%.

Sedangkan, inflasi Mei akan merangkak naik menjadi 3,74% (yoy), mendekati batas atas target BI di kisaran 2-4%. Dia menambahkan fundamental ekonomi Indonesia masih positif, mulai dari transaksi berjalan, rupiah, pertumbuhan ekonomi, hingga neraca perdagangan.

Neraca perdagangan mencatatkan surplus USD7,56 miliar di April 2022, yang merupakan rekor tertinggi dalam sejarah.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,01% (yoy) di kuartal I-2022 dan transaksi berjalan mencatatkan surplus sebesar USD221 juta, atau 0,07% dari Produk Domestik Bruto (PDB).