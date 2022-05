JAKARTA - Akhir pekan akhirnya datang. Keceriaannya semakin lengkap karena minggu ini bertepatan dengan momentum gajian. Segudang rencana pasti sudah disiapkan. Dari menghibur diri dengan menonton film keluaran terbaru atau belanja perabotan untuk mempercantik rumah. Salah satu film keluaran terbaru minggu ini adalah Top Gun: Maverick. Film ini mejadi pelepas rindu penggemar Tom Cruise.

Top Gun: Maverick adalah sekuel fim Top Gun yang rilis pada tahun 1986. Masih bercerita tentang kehidupan pilot pesawat tempur di Angkatan Laut Amerika Serikat. Kali ini Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) menjadi instruktur pilot di sekolah Top Gun dari Angkatan Laut untuk menjalankan sebuah misi yang nyaris mustahil. Aksi akrobatik pesawat tempur di film ini akan menjadi adegan yang menghibur untuk menemani akhir pekan Anda.

Bagi yang penasaran dengan aksi akrobatik pesawat tempur Tom Cruise, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank sebagai unit usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group bersama Cinema XXI telah menyiapkan program menarik.

Ada bonus saldo M-Tix bernilai Rp50.000 khusus bagi pemilik Kartu Kredit Motion MNC Bank dengan bertransaksi top up minimal senilai Rp200.000. Tidak ketinggalan ada program ‘Buy One Get One Free’ untuk seluruh jenis Kartu Kredit MNC Bank baik berlogo Visa maupun Mastercard di bioskop terpilih setiap hari Jumat yang berlaku hingga 30 Juni 2022. Daftar bioskop bisa dilihat melalui website MNC Bank.

“Nikmati keseruan aksi akrobatik Tom Cruise di film terbarunya dengan orang terkasih menggunakan Kartu Kredit MNC Bank. Jangan sampai lewatkan kesempatan langka ini,” ujar Direktur MNC Bank Denny Hanubrata.

Selain promo nonton bioskop, bagi Anda yang sudah menerima gaji bulan ini, ada promo menarik dari MNC Bank dan Tokopedia. Nikmati diskon Rp150.000 saat belanja di Tokopedia menggunakan Kartu Kredit MNC Bank dengan minimal transaksi Rp3 juta. Promo berlaku di semua kategori Power Merchant dan Official Store, tidak berlaku kelipatan dan tidak termasuk ongkos kirim. Caranya mudah, cukup masukkan kode voucher MNCPAYDAY saat akan menyelesaikan transaksi. Voucher tersebut dapat digunakan mulai 25 Mei 2022 hingga 31 Mei 2022. Berlaku untuk transaksi cicilan dan non-cicilan dan berlaku untuk semua jenis Kartu Kredit MNC Bank. Sedangkan bagi yang ingin menghias rumah Anda bisa belanja perabotan dan aksesoris rumah dengan lebih hemat. Ada diskon delapan persen hingga Rp66.000 bagi Anda yang belanja kategori Perlengkapan Rumah, Otomotif, Hobi & Koleksi, Olahraga & Outdoor, Buku & Alat Tulis dan Souvenir & Perlengkapan Pesta di Shopee menggunakan Kartu Kredit MNC Bank jenis apapun, cukup dengan masukkan kode voucher MNC66 saat akan membayar dengan minimal belanja Rp660.000. Voucher tersebut dapat digunakan mulai 16 Mei 2022 hingga 6 Juni 2022. Berlaku untuk transaksi cicilan dan non-cicilan dan berlaku untuk semua jenis Kartu Kredit MNC Bank. BACA JUGA:Market Outlook: MNC Asset Management Yakin IHSG Sentuh Level 7.600 Tahun Ini Bagi yang belum memiliki Kartu Kredit MNC Bank, Anda bisa mengajukan permohonan kartu kredit melalui aplikasi MotionBanking. Caranya unduh aplikasi MotionBanking di Google PlayStore dan Apple AppStore melalui tautan berikut http://onelink.to/q2ss2g. Setelah berhasil membuat akun ajukan permohonan Anda dengan cara mengisi formulir permohonan elektronik di aplikasi MotionBanking, lalu staf MNC Bank akan menghubungi untuk proses verifikasi. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari MNC Bank hubungi MNC Bank Call Center di 1500188, akses www.mncbank.co.id dan follow akun resmi sosial media MNC Bank yaitu Instagram @officialmncbank, Facebook MNC Bank dan Twitter @MNCBank.