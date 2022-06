JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir baru saja ulang tahun ke-52 pada 30 Mei 2022 lalu.

Erick Thohir pun diberikan kejutan spesial oleh sang istri dan anak-anaknya.

Dikutip dari video yang dibagikan di akun Instagram resmi @erickthohir pada Selasa (31/5/2022), dia terlihat begitu senang saat diberikan kue dan bunga oleh keluarga tercinta.

BACA JUGA:Perkuat Industri Asuransi, Erick Thohir Bakal Bentuk Perusahaan Patungan

Namun, lucunya pada momen perayaan itu Erick Thohir mengaku malah dikerjai anak-anaknya.

Dia diberikan lilin yang susah dimatikan pada kue yang disediakan anaknya.

"Alhamdulillah masih bisa hadir di tengah keluarga tersayang di umur ke-52. Walaupun dadnya ini dikerjain, dikasih lilin yang gak mati-mati, but there’s no place I’d rather be," tulisnya.

Terlihat dalam video itu betapa Erick Thohir butuh usaha keras untuk mematikan lilin tersebut. Tapi, dia tak marah melainkan hanya tertawa lebar dengan istri serta anaknya. BACA JUGA:Cegah Korupsi, Erick Thohir Tunjuk IFG Kelola Dana Pensiun BUMN Terakhir, dia mengucapkan rasa terima kasih kepada keluarganya. "Love you Ibu Liza, Abang Arfa, Kak Asha, Abang Aga, dan Alia," tambahnya. Meski bukan perayaan ulang tahun yang besar dan mewah, tapi Erick Thohir bahagia masih bisa merayakan bersama seluruh anggota keluarganya.