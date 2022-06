JAKARTA - Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Rabu (1/6/2022) waktu setempat.

Hal itu karena investor bertaruh bahwa data ekonomi terbaru tidak akan melakukan apa pun untuk mendorong Federal Reserve keluar jalur dari siklus kenaikan suku bunga agresif yang bertujuan menjinakkan inflasi.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average turun 176,89 poin, atau 0,54%, menjadi 32.813,23, S&P 500 kehilangan 30,92 poin, atau 0,75%, menjadi 4.101,23 dan Nasdaq Composite turun 86,93 poin, atau 0,72%, menjadi 11.994,46.

 BACA JUGA:Wall Street Melemah Kena Dampak Gejolak Minyak Dunia

Data menunjukkan bahwa sementara lowongan pekerjaan A.S. turun pada bulan April, mereka tetap pada level tinggi, menunjukkan kenaikan upah yang berkelanjutan berkontribusi pada inflasi yang sangat tinggi karena perusahaan berebut pekerja.

Aktivitas manufaktur AS juga meningkat lebih cepat dari yang diperkirakan pada Mei karena permintaan barang tetap kuat, meredakan kekhawatiran tentang resesi yang akan segera terjadi.

Seiring dengan data tersebut, investor memantau komentar publik dari beberapa pejabat Fed pada hari Rabu. Dan laporan Fed menunjukkan ekonomi di sebagian besar wilayah AS berkembang pada kecepatan sedang atau moderat dari April hingga akhir Mei dengan tanda-tanda upaya Fed untuk mendinginkan permintaan sedang dirasakan.

Tetapi ahli strategi mengatakan mereka memperkirakan pasar akan diperdagangkan secara kasar ke samping sampai inflasi melambat sejauh investor secara realistis dapat bertaruh pada jeda kenaikan suku bunga.

"Kecuali dan sampai kita mendapatkan langkah inflasi yang berkelanjutan lebih rendah, kita tidak dapat menempatkan gagasan jeda di atas meja," kata ahli strategi investasi senior Mona Mahajan di Edward Jones, yang akan memantau dengan cermat laporan pekerjaan Mei yang akan dirilis pada Jumat dan pembacaan inflasi yang akan dirilis minggu depan.

Investor telah mengamati data ekonomi dengan cermat untuk petunjuk tentang apa artinya bagi suku bunga.

"Tidak ada informasi yang dapat ditemukan dalam rilis hari ini yang kemungkinan akan membuat Federal Reserve menjadi kurang agresif atau untuk mengurangi hawkishness dalam kampanye kenaikan suku bunganya," ucap kepala strategi investasi Janney Montgomery Scott Mark Luschini.

Kemudian Presiden Fed San Francisco Mary Daly mengatakan dia melihat kenaikan suku bunga setengah poin dalam beberapa pertemuan berikutnya karena bank sentral memerangi inflasi yang tinggi, menaikkan suku bunga menjadi 2,5% secepat mungkin. Hal ini sejalan dengan komentar dari Gubernur Fed Christopher Waller pada hari Senin.

Kepala eksekutif JPMorgan Chase & Co Jamie Dimon, menggambarkan tantangan yang dihadapi ekonomi AS mirip dengan badai di masa depan dan mendesak The Fed untuk mengambil tindakan tegas untuk menghindari ekonomi terbesar dunia itu ke dalam resesi.

Di antara 11 sektor industri utama S&P, energi adalah satu-satunya pemenang, ditutup naik 1,8% karena harga minyak naik.

Penghambat terbesar adalah keuangan turun 1,7%, dan perawatan kesehatan, yang merupakan hambatan terbesar pada S&P 500, ditutup turun 1,4%. Sektor bahan pokok konsumen kehilangan 1,3% sementara bahan dan real estat juga ditutup turun lebih dari 1%.

Ketidakpastian tentang kebijakan Fed, perang di Ukraina dan masalah rantai pasokan yang berkepanjangan yang berasal dari penguncian Covid-19 di China telah memukul saham, dengan indeks acuan S&P 500 turun hampir 14% tahun ini.

Saham kemungkinan tidak akan menembus sisi atas sebelum pasar memiliki kejelasan lebih lanjut tentang inflasi dan kemampuan konsumen untuk terus menyerap harga yang lebih tinggi serta tindakan Fed, kata Luschini dari Janney Montgomery Scott.

Patokan imbal hasil Treasury AS 10-tahun telah naik menjadi 2,92%, tertinggi dalam dua minggu.

Di akhir sesi, saham Meta Platforms jatuh dan merupakan hambatan terbesar kedua di S&P setelah Chief Operating Officer Sheryl Sandberg mengatakan dalam sebuah posting Facebook bahwa dia akan meninggalkan perusahaan setelah 14 tahun. Itu ditutup turun 2,6%.

Sementara saham Salesforce ditutup naik 9,9% setelah perusahaan perangkat lunak meningkatkan prospek laba yang disesuaikan setahun penuh dan mengatakan tidak melihat dampak material dari lingkungan ekonomi yang lebih luas yang tidak pasti.

Saham Victoria's Secret (VSCO.N) naik 8,9% setelah pengecer pakaian dalam itu mengalahkan perkiraan laba kuartal pertama karena biaya turun.

Masalah yang menurun melebihi jumlah yang meningkat di NYSE dengan rasio 1,64 banding-1; di Nasdaq, rasio 1,90 banding 1 mendukung penurunan.

S&P 500 membukukan satu tertinggi baru 52-minggu dan 29 terendah baru; Nasdaq Composite mencatat 29 tertinggi baru dan 124 terendah baru.

Di bursa AS, 11,45 miliar saham berpindah tangan dibandingkan dengan rata-rata 13,25 miliar untuk 20 sesi terakhir.