JAKARTA - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono melaporkan bahwa harga gabah kering (GKP) panen di tingkat petani naik 2,12%.

Serta harga beras premium di penggilingan turun 0,67% pada Mei 2022.

"Dari 1.671 transaksi penjualan gabah di 28 provinsi selama Mei 2022, tercatat transaksi gabah kering panen (GKP) 64,75%, gabah kering giling (GKG) 21,78%, dan gabah luar kualitas 13,47%," ujar Margo dalam rilis resmi statistik di Jakarta, Kamis(2/6/2022).

Dia menyebutkan, selama Mei 2022, rata-rata harga GKP di tingkat petani Rp4.461,00 per kg atau naik 2,12% dan di tingkat penggilingan Rp4.578,00 per kg atau naik 2,15% dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya.

Rata-rata harga GKG di tingkat petani Rp5.139,00 per kg atau naik 1,27% dan di tingkat penggilingan Rp5.254,00 per kg atau naik 1,16%.

Harga gabah luar kualitas di tingkat petani Rp4.278,00 per kg atau naik 1,97% dan di tingkat penggilingan Rp4.380,00 per kg atau naik 2,13%.

"Dibandingkan Mei 2021, rata-rata harga gabah pada Mei 2022 di tingkat petani untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah luar kualitas masing-masing naik sebesar 1,45%, 3,93%, dan 3,41%. Di tingkat penggilingan, rata-rata harga gabah pada Mei 2022 dibandingkan dengan Mei 2021 untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah luar kualitas masing-masing naik sebesar 1,78%, 4,08%, dan 3,68%," jelasnya.

Selama Mei 2022, survei harga produsen beras di penggilingan dilakukan pada 906 perusahaan penggilingan di 31 provinsi, dimana diperoleh 1.155 observasi beras di penggilingan.

"Pada Mei 2022, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp9.513,00 per kg, turun sebesar 0,67% dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp9.065,00 per kg atau turun sebesar 0,43%, dan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan sebesar Rp8.902,00 per kg atau naik sebesar 0,55%," ucapnya.

Dia melaporkan jika dibandingkan dengan Mei 2021, rata-rata harga beras di penggilingan pada Mei 2022 untuk kualitas premium turun sebesar 1,19%, sedangkan kualitas medium dan luar kualitas masing-masing naik sebesar 1,75% dan 2,20%.