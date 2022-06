JAKARTA - PT MNC Kabel Mediacom (MNC Play) merayakan hari jadi ke-8 tahun hari ini, Rabu (8/6/2022).

Adapun MNC Play menggelar acara syukuran yang mengusung tema "aMAYzing Unlocking the New Internet Experience".

Bertempat di MNC Conference Hall, Kebon Sirih, Jakarta, acara syukuran ini dihadiri oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Vera Tanamiharja selaku Director PT MNC Vision Networks, Ade Tjendra selaku CEO MNC Vision Networks, Adita Widyansari selaku Director Of Marketing And Product Management at MNC Vision & MNC Play, serta jajaran Direksi MNC Play lainnya.

Beberapa rangkaian acara mulai dari sambutan Direksi, pemotongan kue, penyerahan penghargaan hingga foto bersama mewarnai acara HUT ke-8 MNC Play.

CEO MNC Vision Networks, Ade Tjendra menyatakan rasa syukurnya bisa menjadi saksi perjalanan berkembangnya MNC Play di tengah-tengah masyarakat Indonesia. "Di tahun 2021 kita menduduki peringkat ketiga provider terbaik. Pencapaian terus meningkat ini tentunya harapan saya dan seluruh karyawan, kita dapat berkembang terus dan tidak berpuas diri pada tahap ini dan tentunya ingin terus berkontribusi yang terbaik untuk pelanggan kita," ujarnya di Jakarta, Rabu (8/6/2022). Pada kesempatan yang bahagia itu, Ade mengungkapkan banyak terima kasih kepada mitra yang telah mendukung MNC Play hingga sampai pada tahap ini. "Kami berkomitmen akan terus memberikan layanan yang terbaik, berkualitas, dan mengembangkan inovasi-inovasi yang tidak hanya dari sisi basic kebutuhan internetnya saja namun juga ditambah konten yang jauh lebih menarik baik itu dari MNC Grup serta internasional konten yang kita agregasi selama ini," tutupnya.