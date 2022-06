JAKARTA – Direktur Utama PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) mengundurkan diri. Selain Dirut, salah satu Direktur TRIM juga mengajukan pengunduran diri.

Melansir keterbukaan informasi BEI, dikutip Rabu (15/6/2022), Trimegah Sekuritas telah menerima surat pengunduran diri Stephanus Turangan selaku Direktur Utama pada 13 Juni 2022. Tak hanya Dirut, Syafriandi Armand Saleh selaku Direktur Perseroan.

“Selanjutnya perseroan akan menindaklanjuti permohonan pengunduran diri tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tulis Sekretaris Perusahaan Trimegah Sekuritas Agus Priyambada.

Adapun kegiatan usaha dan operasional perseroan tetap berjalan sebagaimana biasa. Dirut dan Direktur yang mundur nantinya akan diproses dalam rapat dalam waktu dekat.

“Pengunduran diri tersebut akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan anggaran dasar perseroan,” katanya.

Sebelumnya Trimegah Sekuritas menyampaikan telah menerima surat pengunduran diri Sunata Tjiterosampurno selaku Komisaris Perseroan pada 30 Mei 2022.

Adapun Stephanus Turangan menjabat sebagai Direktur Utama PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk pada 2012 hingga sekarang.

Sebelumnya, Stephanus memulai karier di currency/money market desk PT Astley Pearce Nusantara (Exco) pada 1992-1993. Ia juga pernah menjabat sebagai Head of Dealing PT Sigma Batara pada 1993-1995, Direktur-Head of Equity Sales PT Bahana Securities 1995-1999.

Selain itu, pria lulusan Case Western University ini pernah menjabat sebagai Head of Equity Institutional Sales PT Nomura Indonesia pada 1999-2000, Direktur PT Bahana Securities pada 2001-2003. Direktur pelaksana PT Mandiri Sekuritas pada 2003-2006, Direktur Deutsche Bank AG pada 2006-2009, dan Executive Director PT Danareksa (Persero) 2009-2011, Komisaris PT Equator Investments, PT Equator Securities Mei 2012.

Adapun Syafriandi Armand Saleh menjabat sebagai Direktur PT Trimegah Sekuritas pada 2013. Ia memulai karier di di Astra International pada 1991-1996 dengan jabatan terakhir sebagai konsultan. Selanjutnya pindah ke Astra Credit Company pada 1996-Desember 1998 dengan jabatan terakhir sebagai Head of Organization Development.

Syafriandi memulai karier di pasar modal di PT Bahana Securities pada September 1999-Oktober 2003 sebagai Marketing Support Manager, Head of Business Development, Head of Operations, Kemudian pria lulusan ITB ini menjabat sebagai Head of Equity Capital Markets, Retail-Chief Operating Officer, Head of Retail & Branches di PT Mandiri Sekuritas Oktober 2003-Maret 2011.

Selanjutnya Syafriandi juga pernah menjabat sebagai Retail, Chief Operating Officer, Head of Retail and Branches, Managing Director di PT Equator Securities pada April 2011-Februari 2013.