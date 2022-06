JAKARTA - Pemerintah Korea Selatan mengapresiasi penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Republik Korea atau Minister of Interior and Safety (MoIS) of the Republic of Korea, Lee Sang-min saat kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta.

Dirinya melihat Fasilitas dan Capaian Kinerja Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta serta Berbagi Pengalaman dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Menteri MoIS beserta 16 Delegasi Pemerintah Korea Selatan disambut oleh Plt. Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Vera Revina Sari dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra.

Lee Sang-min bersama delegasi melihat secara langsung proses pelayanan publik dan berbicara dengan petugas Unit layanan Kementerian/Lembaga, Pemprov.DKI Jakarta, BUMN dan BUMD serta masyarakat, pemohon perizinan dan nonperizinan yang berada di Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta.

“Saya menyaksikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, sudah sangat maju dan tentunya memberikan kemudahan kepada warga Jakarta.” ujar Menteri MoIS, Lee Sang-min, dikutip dari Instagram @layananjakarta, Sabtu (18/6/2022).

Menteri MoIS, Lee Sang-min menambahkan saat dirinya kembali ke Korea Selatan, ia akan mencari tahu lebih dalam terkait pelajaran yang dapat dipetik oleh Pemerintah Korea Selatan dari praktik baik penyelenggaraan pelayanan publik yang telah dilakukan Pemprov. DKI Jakarta dan langkah kerja sama kedepan yang bisa dilakukan oleh kedua belah pihak. “Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan @aniesbaswedan , Kementerian PANRB Republik Indonesia @kemenpanrb dan Jajaran Pemprov DKI Jakarta @dkijakarta atas sambutan hangat yang diberikan kepada kami” pungkas Menteri MoIS, Lee Sang-min.