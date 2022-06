JAKARTA - Mantan Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, Bursa Efek Indonesia (BEI) Laksono W Widodo melepas masa jabatannya dalam anggota direksi.

Berdasarkan penetapan RUPS BEI 2022, Laksono digantikan oleh Irvan Susandy yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI.

"Saya mengucapkan banyak terima kasih atas arahan, bimbingan, bantuan, dan kerjasama selama saya bertugas di BEI," kata Laksono kepada media, Rabu (29/6/2022).

Laksono mengatakan belum mengetahui akan berlabuh ke mana setelah masa jabatannya selesai.

"Belum tahu mau ke mana, istirahat dulu deh," ujar Laksono saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (29/6/2022).

Diketahui, Laksono menjabat sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI melalui RUPS pada 29 Juni 2018.

Peraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari University of Hawaii at Manoa, Honolulu tahun 1992 ini memulai kariernya di pasar modal sebagai Investment Analyst di PT Baring Securities Indonesia pada 1993 sampai 1995.

Seiring waktu berkembang, pria yang cukup aktif menjawab pertanyaan rekan-rekan wartawan pasar modal ini juga pernah menjabat sebagai Direktur Head of Equity Research PT ING Securities Indonesia (1999-2004), Direktur Head of Equity Research PT Macquarie Securities Indonesia (2004-2006), Direktur Head of Equities PT Mandiri Sekuritas (2006-2008), dan Direktur PT Ancora Investindo International (2008-2009).

Laksono juga pernah ditunjuk sebagai Staf Ahli untuk Kepala Badan Koodinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Anggota Komite Investasi BKPM (2009-2010), Direktur Utama PT RBS Asia Securities Indonesia (2010-2011), dan Managing Director Capital Markets di PT Mandiri Sekuritas (2011-2018).