JAKARTA - Ajang penghargaan bergengsi, iNews Maker Awards 2022 kembali digelar pada Kamis malam (30/6/2022).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno berhasil memenangkan penghargaan untuk kategori The Best Public Instituation In Social Welfare Enhancement.

"Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif, merasa ikut dalam tugas besar dari pak Jokowi mengingat pandemi dan dampak social down," ujar Sandiaga Uno di atas panggung.

Untuk itu, dalam rangka kembali membangkitkan perekonomian, Sandiaga Uno memiliki strategi dengan gerakan-gerakan yang bisa mendobrak peluang lapangan kerja.

"Oleh karena itu kami melakukan perubahan besar strategi untuk memberikan program-program gerakan-gerakan yang bisaa dilaksanakan masyarakat yang menengah ke bawah," jelas Sandiaga Uno.

"Melalui program-program desa wisata dan program-program yang berpihak pada UMKM seluas-luasnya," tambah Sandiaga Uno.

Sementara itu, di tahun ini iNews Maker Awards tahun hadir dengan tema "Advancing Dynamic Capabilities in Economic Rebound".

Terdapat 7 kategori penghargaan, yaitu The News Maker, The Best Public Institution, Innovation of Marketing, Product, and Services, Innovation of Operation and Supply Chain, Innovation of Human Capital and Organization Development, Innovation of CSR and Community Development, dan Special Award of Outstanding Performance.

Malam puncak penghargaan iNews Maker Awards 2022 turut dimeriahkan oleh sederet bintang-bintang Tanah Air yaitu, Kotak, Dewi Persik, Novia Bachmid, Rizki Ridho, Danar X-Factor, Wika Salim, Caesar, dan Denny Darko. Serta dipandu oleh Astrid Tiar, Dwi Andhika, dan Fadli Akhmad.