JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Bukan hanya menyediakan layanan untuk investasi saham, kini MNC Sekuritas juga menyediakan produk investasi berupa reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif bagi investor.

Meskipun saat ini mungkin Anda sudah aktif bekerja dengan penghasilan tetap yang mencukupi, kebutuhan Anda akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Tak dapat dipungkiri terkadang muncul hal-hal yang tidak terduga, sehingga dapat mengganggu cash flow Anda. Oleh karena itu, akan lebih baik jika Anda memiliki penghasilan pasif (passive income). Berikut ini 3 alasan untuk menjadikan reksa dana sebagai sumber passive income Anda:

1. Modal Investasi Terjangkau

Anda sudah dapat berinvestasi reksa dana mulai dari Rp10.000,- melalui aplikasi MotionTrade. Beberapa contoh produk reksa dana yang dapat dibeli dengan modal minimum Rp10.000,- adalah Avrist Liquid Fund (Avrist Asset Management), Cipta Dana Kas Syariah (Ciptadana Asset Management), Reliance Pasar Uang (Reliance Manajer Investasi) dan STAR Sustainable Equity (Surya Timur Alam Raya Asset Management).

2. Dipantau dan Dikelola oleh Manajer Investasi

Reksa dana merupakan produk investasi dimana Anda akan menyerahkan dana investasi Anda untuk dikelola pihak profesional, yaitu Manajer Investasi. Dengan demikian, Anda tidak harus melakukan pemantauan terus menerus dari pagi hingga petang. Melalui aplikasi MotionTrade, Anda juga bisa mengecek portofolio dan potensi keuntungan Anda. Anda bisa memilih fitur ‘Fund’, lalu ‘Portfolio’ serta melihat banyak keuntungan Anda dengan melihatnya pada menu ‘Imbal Hasil’.

3. Transaksi Full Online di menu 'Fund'

Alasan lainnya mengapa reksa dana dapat menjadi passive income Anda adalah karena Anda dapat melakukan transaksi reksa dana secara full online melalui aplikasi MotionTrade. Dengan mengakses menu ‘Fund’ pada aplikasi MotionTrade, Anda dapat melihat dan menentukan sendiri produk reksa dana yang menarik bagi Anda. Anda dapat memilih menu ‘Fund’ kemudian memilih menu ‘Top Fund’ untuk melihat produk reksa dana yang menjadi unggulan, lalu klik 'Beli'.

Itulah dia 3 alasan mengapa reksa dana dapat Anda pertimbangkan untuk menjadi sumber passive income Anda. Segera buka rekening saham sekaligus reksa dana Anda melalui aplikasi MotionTrade untuk memulai langkah pertama Anda dalam berinvestasi reksa dana. Dengan fitur ‘Open Account’ Anda dapat langsung membuka rekening saham melalui smartphone Anda dimana pun dan kapan pun! Jangan lewatkan bonus e-voucher belanja online Rp 100 ribu khusus pembukaan rekening melalui aplikasi MotionTrade hingga tanggal 31 Agustus 2022! Informasi selengkapnya dapat Anda lihat melalui link: bit.ly/msekgratisvoucher!

