JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal dalam melalui program rutin yaitu IG Live Research Corner.

Gas merupakan salah satu energi yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, juga dalam mengurangi emisi karbon. Namun, pasokan gas di dunia mulai berkurang yang menyebabkan terjadinya krisis energi, salah satunya karena konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Larangan penggunaan gas dari Rusia oleh beberapa negara di Eropa serta permintaan pasar yang meningkat menjelang musim dingin, tentunya akan mempengaruhi harga gas dunia akan melambung.

BACA JUGA:Investor Wajib Tahu Prediksi Pasar! Daftar Webinar Mid-Year Investment Outlook 2022 by MNC Sekuritas!

Dengan kondisi ini, harga LNG diproyeksikan akan meningkat sepanjang tahun 2022 dan impor LNG ke Eropa diproyeksi naik hampir 25%. Hal tersebut akan membuat Eropa menjadi pasar premium untuk pasar LNG dunia. Faktor lain yang berperan penting adalah penyimpanan gas alam. Dalam 5 tahun, tingkat penyimpanan gas di Eropa dan AS berada di bawah rata-rata yang menyebabkan kebutuhan stok gas secara massal pada Q2-Q3 tahun 2022.

Apa saja fungsi gas bagi kehidupan manusia? Apakah konflik Rusia-Ukraina memberikan pengaruh terhadap gas dunia? Bagaimanakah pertumbuhan dan perdagangan gas dunia di tahun 2021? Bagaimana kondisi pergerakan gas dunia di tahun 2022? Emiten-emiten gas apa saja yang melantai di IHSG dan bagaimana performanya?

Simak ulasan selengkapnya dalam IG Live Research Corner bertajuk “Ya Gas Ya” pada Kamis (21/07/2022) pukul 16.00 WIB. IG Live ini akan menghadirkan narasumber Research Analyst MNC Sekuritas Andrew Susilo. Saksikan IG Live ini melalui akun IG @mncsekuritas!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!