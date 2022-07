JAKARTA - Ada 5 kota dengan harga kos termurah di Indonesia yang bisa menjadi referensi Anda yang ingin mandiri. Pasalnya, biaya hidup yang murah di suatu kota kerap kali menjadi pertimbangan dalam menentukan hunian agar menghemat pengeluaran.

Tak jarang alasan inilah yang membuat mereka tergugah untuk memilih kota tersebut karena biaya hidupnya yang terjangkau.

Kos menjadi salah satu pertimbangan kala berniat merantau. Sebagai salah satu bagian dari biaya hidup, tentunya banyak perantau yang berusaha mencari tempat kos yang layak namun dengan harga murah.

Selain pegawai, mahasiswa pun pasti merasakan hal demikian. Bahkan, tak jarang, banyak mahasiswa yang berebut mencari kos murah dan lokasinya dekat dengan kampus.

Nyatanya, di Indonesia ini ada beberapa kota yang terkenal dengan harga kos termurah.

Berikut 5 kota dengan harga kos termurah di Indonesia yang dirangkum Okezone dari berbagai sumber:

1. Yogyakarta

Yogyakarta terkenal sebagai kota tujuan pelajar dengan biaya hidup paling murah. Bahkan, bermodalkan Rp300 ribu Anda bisa tinggal di kost. Selain tempat tinggal, di Yogyakarta membeli makanan dimulai harga Rp5 ribu saja. Harga kos di Yogyakarta sendiri berkisar Rp300 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan tergantung fasilitasnya. Tak hanya harga kos, biaya hidup juga murah.

Terutama di area universitas, seperti Universitas Gadjah mada (UGM), Universitas Sanata Dharma, UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta hingga Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Semarang

Sama halnya dengan Yogyakarta, kota Lumpia ini juga termasuk kota dengan harga kos termurah yang cocok untuk mahasiswa. Harga kos mahasiswa di kota Semarang berkisar mulai dari Rp300 ribu hingga Rp600 ribu per bulan untuk non AC. Bila ingin kos yang dilengkapi AC maka harga yang dipatok mencapai Rp1,2 juta per bulan.

Kos murah tersebut umumnya ada di sekitar universitas, seperti Universitas Negeri Semarang (UNS) dan Universitas Diponegoro (UNDIP).

3. Solo

Kemudian, predikat biaya hidup termurah di Jawa adalah Solo. Sebab, hanya mengeluarkan uang di bawah Rp1 juta bisa menjadi biaya hidup sehari-hari.

Namun, kisaran biaya standar Rp1 juta sampai Rp1,5 juta bila Anda ingin tinggal mandiri dengan lebih layak. Tergantung dengan gaya hidup masing-masing orang.

4. Banyuwangi

Berdasarkan hasil laporan survey BPS Indonesia Banyuwangi berada di urutan pertama sebagai kota termurah. Jika berminat, biaya hidup yang perlu dikeluarkan tinggal di kota ini berkisar Rp3,3 juta untuk 4 orang penghuni rumah.

5. Cirebon

Sementara di Jawa Barat ada Cirebon dengan biaya hidup yang masih tergolong murah, biaya kost, biaya makan, dan hiburan bisa didapatkan kurang dari Rp1 juta hingga Rp2 juta. Kota ini terdapat beberapa universitas terkemuka, seperti Universitas Muhammadiyah Cirebon, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon dan Universitas Swadaya Gunung Djati.

Demikian 5 kota dengan harga kos termurah di Indonesia yang wajib diketahui calon mahasiswa. (RIN)