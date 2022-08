JAKARTA – Tiga sumber kekayaan Ardhito Pramono akan diulas dalam artikel ini. Ardhito Pramono dikenal sebagai salah satu musisi sekaligus aktor Tanah Air.

Pada awal tahun ini, nama Ardhito Pramono menjadi sorotan. Hal ini usai penyanyi dengan suara merdu itu terlibat kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.

Baru-baru ini pelantun Bitter Love itu ramai diperbincangkan usai kemunculan sebuah video syur mirip dirinya. Dalam video berdurasi kurang lebih 3 menit 45 detik itu, seorang pria mirip Ardhito tampak tengah merekam aktivitas seksualnya. Bahkan, pria tersebut terlihat tak mengenakan busana.

Di balik hal itu, Ardhito Pramono punya sejumlah prestasi. Adapun salah satunya, yakni masuk dalam daftar musisi Indonesia yang punya penghasilan terbesar di Spotify.

Lantas, apa saja tiga sumber kekayaan Ardhito Pramono?

Dihimpun Okezone, Selasa (2/8/2022), berikut tiga sumber kekayaan Ardhito Pramono:

1. Spotify

Diketahui, Ardhito Pramono masuk dalam daftar 10 musisi Indonesia berpenghasilan terbesar di Spotify pada kuartal pertama tahun 2021.

Adapun Ardhito Pramono berada di urutan ke-3 dengan penghasilan sebesar Rp1,82 miliar. Hasil karyanya berhasil diputar hingga 31,39 juta kali di Spotify.

2. YouTube

Ardhito Pramono mempunyai channel YouTube pribadi. Diketahui, Ardhito Pramono mempunyai 571 ribu pengikut di YouTubenya.

3. Film

Ardhito Pramono juga dikenal sebagai aktor Tanah Air. Adapun dia sudah bermain akting di sejumlah film seperti Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, Story of Kale When Someone in Love, hingga Dear Nathan Thank You Salma.