JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, kini MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Reksa dana merupakan salah satu instrumen investasi dengan beragam jenis dan karakteristik yang dapat dipilih sesuai profil dan kebutuhan Anda. Untuk meminimalisir risiko investasi, maka Anda perlu lebih mengenal produk reksa dana yang Anda incar sebelum membeli, salah satunya melalui fund fact sheet. Fund fact sheet merupakan laporan yang disediakan oleh Manajer Investasi yang berisi ringkasan informasi dan performa dari masing-masing produk reksa dana yang dikelola.

Dengan membaca fund fact sheet, Anda dapat menjatuhkan pilihan pada produk reksa dana yang sesuai kebutuhan Anda dengan lebih bijak. Pentingnya menelaah fund fact sheet tentu saja tidak terlepas dari informasi yang terkandung di dalamnya. Berikut ini 5 komponen penting dalam fund fact sheet, antara lain:

1. Kinerja Reksa Dana

Kinerja suatu produk reksa dana dapat dilihat melalui histori hasil pengelolaan produk investasi yang disajikan dalam bentuk grafik dan tabel, termasuk data imbal hasil. Investor dapat melihat kinerja imbal hasil reksa dana dalam rentang waktu tertentu, seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, bahkan sejak tahun peluncuran produk tersebut.

2. Alokasi Aset

Informasi ini berisi data terkait pembagian atau alokasi dana pengelolaan oleh Manajer Investasi ke dalam berbagai bentuk efek. Dengan melihat alokasi aset, investor dapat menilai apakah penurunan atau kenaikan NAB suatu produk disebabkan oleh perubahan strategi alokasi aset yang dilakukan oleh Manajer Investasi atau semata-mata karena kondisi market.

3. Informasi Pembanding

Informasi pembanding atau sering disebut benchmark merupakan informasi tambahan yang disediakan oleh Manajer Investasi untuk membandingkan kinerja produk reksa dana dibandingkan dengan indeks tertentu dari produk sejenis. Hal ini dapat menjadi salah satu indikator bagi investor untuk menentukan apakah kondisi suatu reksa dana masih dianggap baik (hold) atau sebaiknya dilepas (sell).

4. Nilai Aktiva Bersih

Nilai Aktiva Bersih (NAB) merupakan jumlah kekayaan bersih dari performa suatu produk investasi setiap harinya. Nilai ini telah dikurangi beban, seperti biaya pengelolaan, kustodi, dan pajak. Seperti halnya capital gain dalam investasi saham yang didapat dari selisih harga jual dengan harga beli saham, keuntungan investasi reksa dana diperoleh dari selisih NAB jika NAB suatu produk mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

5. Unit Penyertaan

Unit Penyertaan (UP) adalah nilai satuan dari produk reksa dana dalam hitungan unit. Nilai ini mengacu pada tingkat penjualan dan pembelian reksa dana tertentu. Jika Anda ingin mengetahui nilai satu unit reksa dana yang Anda miliki, Anda dapat membagi nilai NAB dengan jumlah UP Anda.

Tidak perlu khawatir, Anda dapat mengakses segala informasi penting terkait produk reksa dana melalui aplikasi MotionTrade. Dengan MotionTrade, Anda bisa mempelajari fund fact sheet sekaligus membeli dan menjual produk reksa dana secara full online, apalagi ditambah bonus e-voucher belanja Rp100 ribu untuk setiap pembukaan rekening melalui MotionTrade hingga 31 Agustus 2022. Bonus e-voucher terbatas, first come, first served!

Dengan fitur ‘Open Account’, Anda dapat langsung membuka rekening saham sekaligus reksa dana melalui smartphone Anda dimana pun dan kapan pun! Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!