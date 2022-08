JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas berkomitmen untuk mendukung penciptaan investor baru di pasar modal, baik investor saham maupun investor reksa dana.

MNC Sekuritas kembali mengadakan kompetisi bagi investor saham maupun reksa dana. Kali ini, Anda dapat berpartisipasi dalam Top Referral Challenge melalui aplikasi MotionTrade. Untuk mengikuti Top Referral Challenge ini, caranya sangat mudah. Ajak teman Anda sebanyak-banyaknya untuk membuka rekening saham atau reksa dana melalui aplikasi MotionTrade menggunakan kode referral Anda.

Pemenang Top Referral akan ditentukan berdasarkan akumulasi jumlah nasabah baru terbanyak yang berhasil diajak (Top Referral) dan membuka rekening secara full online melalui aplikasi MotionTrade selama periode program yaitu mulai 1 Agustus hingga 30 Desember 2022. Bagi 2 nasabah dengan Top Referral tertinggi akan mendapatkan masing-masing 1 unit sepeda motor Honda BeAT Sporty eSP CBS.

Ajak teman Anda sebanyak-banyaknya untuk buka rekening di MotionTrade dan motor baru siap meluncur ke rumah Anda! Jangan ketinggalan, periode program hanya sampai 30 Desember 2022! Cara membuka rekening efek (saham dan reksa dana) melalui aplikasi MotionTrade juga sangat mudah karena bisa dilakukan secara full online.

Aplikasi MotionTrade kini telah tersedia di AppStore maupun PlayStore dan dapat Anda unduh secara gratis. Informasi lebih lanjut tentang promo ini dapat Anda lihat melalui link: bit.ly/mncstopreferral2

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!