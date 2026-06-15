Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas Perluas Jangkauan Literasi ke Kendari Melalui Edukasi Cerdas Investasi Digital

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |18:25 WIB
MNC Sekuritas Perluas Jangkauan Literasi ke Kendari Melalui Edukasi Cerdas Investasi Digital
MNC Sekuritas Perluas Jangkauan Literasi ke Kendari Melalui Edukasi Cerdas Investasi Digital
A
A
A

KENDARI - Sebagai komitmen dalam meningkatkan literasi keuangan dan pasar modal di Indonesia, MNC Sekuritas berkolaborasi dengan Universitas Mandala Waluya Kendari dalam penyelenggaraan edukasi pasar modal yaitu Sekolah Pasar Modal (SPM) Level 2 dengan tema “Cerdas Investasi Digital”. Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid ini diikuti oleh total lebih dari 70 peserta. 

Dalam sesi edukasi tersebut, Head of Education & Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal menjelaskan bahwa perkembangan teknologi telah membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk berinvestasi. Namun, kemudahan akses tersebut perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai agar masyarakat dapat berinvestasi secara bijak dan bertanggung jawab.

“Transformasi digital membuat investasi semakin mudah dijangkau oleh masyarakat di berbagai daerah. Edukasi menjadi faktor penting agar masyarakat tidak hanya memiliki akses untuk berinvestasi, tetapi juga cara berinvestasi yang tepat. Ke depannya, MNC Sekuritas akan terus memperluas jangkauan edukasi ke berbagai daerah di Indonesia guna mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional,” ujar Andri. 

Sejalan dengan kampanye pelindungan investor yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), MNC Sekuritas secara konsisten mengintegrasikan materi pelindungan konsumen dan keamanan investasi dalam setiap program edukasinya. Peserta tidak hanya dibekali pengetahuan investasi pasar modal, tetapi juga pemahaman untuk mengenali investasi yang aman untuk menghindari penipuan berkedok investasi. 

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/278/3222476/mnc_sekuritas-JEYZ_large.jpg
Ayo Belajar Cara Investasi ETF di IG Live MNC Sekuritas, ETF: Investasi Simpel dengan Diversifikasi Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/278/3220778/motiontrade-jXUx_large.png
Tips MotionTrade: Perbedaan Waran Terstruktur dan Waran Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/622/3220580/waran-CkmP_large.jpg
Tips MotionTrade: Ini Cara Membaca Kode dalam Waran Terstruktur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/278/3220037/mnc_sekuritas-oVfp_large.jpg
MNC Sekuritas Dorong Pertumbuhan Pasar Modal Syariah melalui Sharia Investment Week 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/278/3219375/mnc_sekuritas-U3vS_large.jpg
MNC Sekuritas Tingkatkan Pemahaman Investasi Mahasiswa Lewat Seminar Smart Money Moves: From Financing to Investment Decisions
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/622/3217868/motiontrade-YLso_large.jpg
Tips MotionTrade: 4 Alasan Kenapa Harus Coba Investasi ETF
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement