Waran merupakan instrumen turunan dari saham yang diterbitkan oleh emiten, dapat diperjualbelikan dan ditebus menjadi saham induk. Waran memberikan hak bagi pemegang saham untuk menukarkan warannya menjadi saham induk. Waran biasanya diberikan sebagai bonus pada penawaran umum saham (IPO). Meskipun merupakan turunan saham, ternyata saham dan waran berbeda. Yuk kenali perbedaan antara saham dan waran sebelum Anda berinvestasi melalui 3 poin yang telah dirangkum oleh MotionTrade berikut ini:

1. Hak Kepemilikan

Bila Anda membeli saham, maka Anda akan secara otomatis menjadi salah satu pemilik emiten penerbit saham, misalnya mendapatkan dividen dan mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan bila Anda memiliki waran, Anda tidak termasuk bagian dari pemilik emiten karena waran merupakan turunan dari saham. Maka, Anda juga tidak mendapatkan hak sebagai pemilik, seperti memperoleh dividen dan mengikuti RUPS. Anda baru dapat memperoleh hak dividen dan mengikuti RUPS jika waran sudah ditebus (di-exercise) menjadi saham induk.

2. Harga

Harga saham akan mengikuti mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia dengan ketentuan batas atas atau Auto Rejection Atas (ARA) dan batas bawah atau Auto Rejection Bawah (ARB). Sedangkan waran tidak memiliki ketentuan ARA dan ARB sehingga bisa naik setinggi-tingginya dan turun serendah-rendahnya. Namun, kenaikan harga waran maksimal 1 fraksi di bawah harga saham induknya.

3. Jatuh Tempo

Dalam kepemilikan saham, tidak ada ketentuan jangka waktu atau periode jatuh tempo tertentu. Investor dapat memiliki saham tersebut secara bebas, lain halnya dengan waran. Waran memiliki periode jatuh tempo atau batas kepemilikan antara 6 bulan hingga 5 tahun, sehingga investor memiliki pilihan untuk menjual waran atau menebus waran menjadi saham induk (exercise) agar tidak kadaluwarsa atau hangus.

