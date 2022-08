JAKARTA - Harga BBM meningkat seiring tingginya harga minyak dunia. Bahkan ada yang harganya mencapai Rp40 ribu per liter.

Dari daftar harga BBM termahal dunia, harga bensin di Indonesia ternyata tidak termasuk 10 besar paling mahal.

Di mana harga BBM Pertamina paling mahal untuk jenis Pertamax Turbo Rp16.200 per liter. Sedangkan Dexlite Rp15.000 per liter dan Pertamina Dex Rp16.500 per liter.

Melansir Global Petrol Price, Jumat (12/8/2022), berikut daftar harga BBM termahal di dunia:

1. Hong Kong USD2,98 atau setara Rp44.323 (kurs Rp14.873 per USD)

2. Iceland USD2,41 (Rp35.696)

3. Barbados USD2,39 (Rp35.545)

4. Central African Rep USD2,33 (Rp34.653)

5. Belize USD2,30 (Rp34.217)

6. Norway USD2,29 (Rp34.068) 7. Swiss USD2,28 (Rp33.919) 8. Finlandia USD2,18 (Rp32.435) 9. Belanda USD2,15 (Rp31.988) 10. United Kingdom USD2,14 (Rp31.840)