Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77 tahun ini mengusung tema “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”. Sejalan dengan upaya pemulihan perekonomian nasional, masyarakat juga perlu memperkuat kondisi finansial masing-masing untuk mempersiapkan masa depan sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional. Upaya mempersiapkan masa depan dapat dimulai dengan melakukan perencanaan keuangan sedini mungkin. Namun, sebelum menyusun strategi keuangan, tentunya Anda perlu mengecek posisi finansial Anda saat ini. Berikut 7 (tujuh) tingkatan kemerdekaan finansial yang telah dirangkum oleh MotionTrade berdasarkan buku “Financial Freedom” oleh Grant Sabatier:

1. Kejelasan (Clarity)

Tingkatan pertama menuju kebebasan finansial adalah memeriksa kondisi keuangan Anda, misalnya total uang yang Anda miliki, besarnya utang (jika ada), dan apa saja tujuan Anda ke depan yang ingin diraih. Tanpa mengetahui komponen-komponen ini, maka Anda tidak dapat membuat perencanaan dan strategi yang tepat.

2. Kemandirian (Self-Sufficiency)

Pada tingkatan ini, Anda telah memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi segala kebutuhan Anda tanpa bantuan dari pihak lain, seperti orang tua atau keluarga.

3. Kelonggaran Finansial (Breathing Room)

Orang-orang di tahap ini memiliki uang lebih setelah mencukupi segala kebutuhannya. Uang tersebut digunakan untuk mencapai tujuan finansial lainnya, seperti mulai mengumpulkan dana darurat, berinvestasi, dan sebagainya. Meskipun Anda sudah memiliki kelonggaran finansial, tidak menutup kemungkinan Anda masih hidup dari utang.

4. Stabilitas (Stability)

Di tahap ini, Anda telah mampu membayar utang dengan bunga tinggi seperti kartu kredit dan memiliki dana darurat yang nilainya setara dengan dana darurat 6 bulan ke depan. Dengan dana darurat ini, Anda tidak khawatir karena memiliki jaring pengaman jika terjadi hal-hal yang tidak terduga, misalnya terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

5. Fleksibilitas (Flexibility)

Pada tahap ini, Anda telah memiliki dana darurat yang mencukupi biaya hidup delama 2 tahun. Dana yang besar tersebut tidak seluruhnya berbentuk tunai, namun dapat berupa berbagai bentuk investasi yang dapat dengan mudah Anda cairkan ketika dibutuhkan. Dengan demikian, Anda memiliki fleksibilitas untuk membebaskan diri dari tidak bekerja sementara waktu.

6. Kemandirian Finansial (Financial Independence)

Orang-orang yang telah mencapai tahap ini dapat hidup hanya dari pendapatan yang diperoleh dari hasil investasi, misalnya hasil sewa properti atau investasi yang menghasilkan bunga. Pada tahap ini, Anda menginvestasikan pendapatan Anda dalam persentase yang tinggi. Dengan begitu, Anda bisa bekerja lebih sedikit dan memiliki kendali lebih besar akan masa depan.

7. Kekayaan Berlimpah (Abudant Wealth)

Bagi Anda yang telah mencapai tahap ini, Anda telah memiliki kekayaan berlimpah yang jumlahnya lebih besar daripada yang dibutuhkan. Pada tahap ini, Anda tidak khawatir lagi akan perubahan portofolio investasi ataupun tentang uang.

