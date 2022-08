NEW YORK - Harga minyak naik hingga 3% di akhir perdagangan Kamis, karena data ekonomi AS menguat dan konsumsi bahan bakar AS meningkat. Hal ini pun mengimbangi kekhawatiran bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara lain dapat melemahkan permintaan.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober terangkat USD2,94 atau 3,1% menjadi USD96,59 per barel di London ICE Futures Exchange. Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman September menguat USD2,39 atau 2,7% menjadi USD90,50 per barel di New York Mercantile Exchange.

Harga naik lebih dari 1% selama sesi sebelumnya, meskipun Brent pada satu titik jatuh ke level terendah sejak Februari, karena tanda-tanda perlambatan meningkat di beberapa tempat.

"Harga minyak reli setelah data ekonomi AS yang mengesankan mendorong optimisme untuk prospek permintaan minyak mentah yang membaik," kata Analis Pasar Senior OANDA, Edward Moya, dikutip dari Antara, Jumat (19/8/2022).

Moya mencatat bahwa OPEC tidak akan membiarkan penurunan harga minyak baru-baru ini berlanjut lebih jauh.

Jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran turun minggu lalu dan data periode sebelumnya direvisi lebih rendah, menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja tetap ketat meskipun momentum lebih lambat karena suku bunga yang lebih tinggi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal baru Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) Haitham Al Ghais, mengatakan bahwa pembuat kebijakan, pembuat undang-undang dan investasi sektor minyak dan gas yang tidak mencukupi harus disalahkan atas harga energi yang tinggi, bukan kartel.

Pada pertemuan berikutnya pada September, Al Ghais mengatakan OPEC+, yang mencakup pemasok minyak lainnya seperti Rusia, "dapat memangkas produksi jika perlu, kami dapat menambah produksi jika perlu... Itu semua tergantung pada bagaimana keadaan berlangsung."

Stok minyak mentah AS turun 7,1 juta barel dalam seminggu hingga 12 Agustus, data Badan Informasi Energi AS (EIA) menunjukkan, terhadap ekspektasi penurunan 275.000 barel, karena ekspor mencapai rekor 5 juta barel per hari (bph).

Larangan oleh Uni Eropa pada ekspor minyak Rusia dapat secara dramatis memperketat pasokan dan menaikkan harga dalam beberapa bulan mendatang. "Embargo Uni Eropa akan memaksa Rusia untuk menutup sekitar 1,6 juta barel per hari produksi pada akhir tahun, naik menjadi 2 juta barel per hari pada 2023," kata penelitian konsultan BCA dalam sebuah catatan. Namun, Rusia memperkirakan peningkatan produksi dan ekspor hingga akhir 2025, sebuah dokumen kementerian ekonomi yang dilihat oleh Reuters menunjukkan, mengatakan pendapatan dari ekspor energi akan naik 38 persen tahun ini, sebagian karena volume ekspor minyak yang lebih tinggi.