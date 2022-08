JAKARTA - Pada 17 Agustus 2020 lalu, Bank Indonesia mengeluarkan serta mengedarkan Uang Rupiah Kertas Khusus pecahan Rp75.000. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas anugerah kemerdekaan dan pencapaian hasil pembangunan selama 75 tahun kemerdekaan Indonesia.

Diketahui, sebelum mengeluarkan uang edisi khusus 75 ini, Bank Indonesia pernah menerbitkan beberapa uang rupiah khusus lainnya. Berikut daftarnya.

For The Children of The World-Rp10.000

Gambar utama dari uang rupiah khusus ini adalah lambang negara burung garuda. Terdapat tulisan Bank Indonesia, logo Unicef serta tahun penerbitan 1987 di bagian muka.

Sementara gambar belakangnya terdapat kegiatan pramuka dalam penanaman sejuta pohon. Terdapat juga tulisan For The Children of The World dan nominal Rp10.000 di bagian belakang.

Uang khusus ini berbahan logam perak dengan kadar 0,925 serta mempunyai berat 28,28 gram. Diameter dari uang khusus ini adalah 38,61 milimeter dan dicetak menggunakan teknik cetak proof.

50 Tahun Kemerdekaan Indonesia-Rp850.000

Uang Rupiah Khusus seri 50 Tahun Kemerdekaan Indonesia dengan nominal pecahan Rp850.000 mempunyai gambar muka lambang negara burung garuda. Ada 50 bintang yang melingkari gambar utama.

Selain itu juga terdapat tulisan Bank Indonesia, tahun penerbitan 1995, serta tulisan 850000 rupiah. Sedangkan untuk gambar belakang terdapat gambar Soeharto Presiden Republik Indonesia, logo DHN-45, 50 bintang yang melingkari gambar utama, dan tulisan lima puluh tahun kemerdekaan republik Indonesia. Uang ini berbahan logam emas dengan kadar 23 karat serta berat 50 gram. Diameternya 35 milimeter serta ketebalannya 2,78 milimeter. Uang seri 50 Tahun Kemerdekaan Indonesia ini dicetak menggunakan teknik cetak proof. 50 Tahun Kemerdekaan Indonesia-Rp300.000 Uang Rupiah Khusus seri 50 Tahun Kemerdekaan Indonesia dengan nominal pecahan Rp300.000 ini mempunyai gambar muka dengan lambang negara burung garuda. Terdapat 50 bintang yang melingkari gambar utama. Lalu terdapat tulisan Bank Indonesia, tahun penerbitan 1995, dan tulisan 300000 rupiah. Sementara untuk gambar belakangnya terdapat gambar temu wicara Presiden Republik Indonesia Soeharto dengan masyarakat, logo DHN-45, serta untaian 50 butir padi yang melingkar, dan tulisan 50 Tahun RI. Uang khusus ini terbuat dari bahan logam emas dengan kadar 23 karat serta berat 17 gram. Uang seri 50 Tahun Kemerdekaan Indonesia pecahan Rp300.000 ini mempunyai diameter 25 milimeter serta ketebalan 1,85 milimeter. 100 Tahun Pemimpin Republik Indonesia-Rp25.000, Bung Karno Uang Rupiah Khusus seri 100 Tahun Pemimpin Republik Indonesia dengan pecahan Rp25.000 edisi Bung Karno ini mempunyai gambar muka dengan lambang negara burung garuda. Terdapat tulisan Bank Indonesia, logo panitia peringatan 100 Tahun Bung Karno, dan tahun penerbitan 2001. Sementara untuk gambar belakang terdapat gambar Bung Karno Proklamator Republik Indonesia. Selain itu, terdapat tulisan yang bertuliskan '100 TAHUN BUNG KARNO (1901-2001)', ditambah dengan tulisan nominal Rp25.000. Uang khusus ini berbahan logam perak dengan kadar 0,925. Berat uang ini mencapai 28,28 gram dengan diameter 38,61 milimeter. Uang ini dicetak dengan teknik cetak proof. 100 Tahun Pemimpin Republik Indonesia-Rp25.000, Bung Hatta Uang Rupiah Khusus seri 100 Tahun Pemimpin Republik Indonesia dengan pecahan Rp25.000 edisi Bung Hatta ini mempunyai gambar muka dengan lambang negara burung garuda. Terdapat tulisan Bank Indonesia, logo panitia peringatan satu abad Bung Hatta, dan tahun penerbitan 2001. Sedangkan untuk gambar belakang terdapat gambar Bung Hatta Proklamator Republik Indonesia. Terdapat pula tulisan β€˜SATU ABAD BUNG HATTA (1902-2002)’, ditambah dengan tulisan nominal Rp25.000. Uang ini dicetak menggunakan teknik cetak proof. Berbahan dasar logam perak dengan kadar 0,9995 dengan berat 28,29 gram, uang khusus ini berdiameter 38,61 milimeter. Uang Peringatan Kemerdekaan (UPK) 75 Bertepatan dengan HUT ke-75 kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2020, Bank Indonesia mengeluarkan serta mengedarkan Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia berbentuk Uang Rupiah Kertas dengan pecahan Rp75.000. Hal ini merupakan perwujudan rasa syukur atas anugerah kemerdekaan serta pencapaian hasil pembangunan selama 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Pada uang ini terdapat tiga tema yang ditampilkan pada desain bagian depan serta bagian belakang. Pertama, tema Mensyukuri Kemerdekaan digambarkan dengan warna dominan uang warna merah putih, pengibaran bendera ketika Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, foto proklamator Soekarno dan Hatta, gambar gunungan yang mempunyai filosofi sebagai pembuka serta permulaan lembaran yang baru. Selain itu, terdapat juga motif kain nusantara yang meliputi Tenun Gringsing Bali, Kawung Jawa serta Songket Sumatera Selatan yang menjadi visualisasi tema Memperteguh Kebinekaan. Sementara, tema Menyongsong Masa Depan Gemilang ini dilambangkan dengan satelit merah putih.