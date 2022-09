JAKARTAÂ - Pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan ini berlaku untuk Pertalite, Solar, dan Pertamax. Harga baru ini BBM bersubsidi dan non-subsidi itu mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Adapun ketiga jenis BBM yang mengalami tersebut antara lain yakni Pertalite, Solar subsidi, hingga Pertamax. Rinciannya yakni Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.

Kemudian, Solar subsidi naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Sementara Pertamax mengalami kenaikan dari yang sebelumnya Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter, namun di beberapa provinsi luar Jawa ada yang harganya Rp 14.850 dan Rp 15.200.

Berikut daftar lengkap harga BBM pertamina di seluruh SPBU seluruh Indonesia, Selasa (6/9/2022) dilansir pertamina.com;

1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Solar Rp 6.800

Pertalite Rp 10.000

Pertamax Rp 14.500

Pertamax Turbo Rp 15.900

Dexlite Rp 17.100

Pertamina Dex Rp 17.400

2. Provinsi Sumatera Utara

Solar Rp 6.800

Pertalite Rp 10.000

Pertamax Rp 14.850

Pertamax Turbo Rp 16.250

Dexlite Rp 17.450

Pertamina Dex Rp 19.250

3. Provinsi Sumatera Barat Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 14.850 Pertamax Turbo Rp 16.250 Dexlite Rp 17.450 Pertamina Dex Rp 17.750 4. Provinsi Riau Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 15.200 Pertamax Turbo Rp 16.600 Dexlite Rp 17.800 Pertamina Dex Rp 18.100 5. Provinsi Kepulauan Riau Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 15.200 Pertamax Turbo Rp 16.600 Dexlite Rp 17.800 Pertamina Dex Rp 18.100 6. Kodya Batam Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 15.200 Pertamax Turbo Rp 16.600 Dexlite Rp 17.800 Pertamina Dex Rp 18.100 7. Provinsi Jambi Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 14.850 Pertamax Turbo Rp 16.250 Dexlite Rp 17.450 Pertamina Dex Rp 17.750 8. Provinsi Bengkulu Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 15.200 Pertamax Turbo Rp 16.600 Dexlite Rp 17.800 Pertamina Dex Rp 18.100 9. Provinsi Sumatera Selatan Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 14.850 Pertamax Turbo Rp 16.250 Dexlite Rp 17.450 Pertamina Dex Rp 17.750 10. Provinsi Bangka Belitung Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 14.850 Pertamax Turbo Rp 16.250 Dexlite Rp 17.450 Pertamina Dex Rp 17.750 11. Provinsi Lampung Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 14.850 Pertamax Turbo Rp 16.250 Dexlite Rp 17.450 Pertamina Dex Rp 17.750 12. Provinsi DKI Jakarta Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 14.500 Pertamax Turbo Rp 15.900 Dexlite Rp 17.100 Pertamina Dex Rp 17.400 13. Provinsi Banten Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 14.500 Pertamax Turbo Rp 15.900 Dexlite Rp 17.100 Pertamina Dex Rp 17.400 14. Provinsi Jawa Barat Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 14.500 Pertamax Turbo Rp 15.900 Dexlite Rp 17.100 Pertamina Dex Rp 17.400 15. Provinsi Jawa Tengah Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 14.500 Pertamax Turbo Rp 15.900 Dexlite Rp 17.100 Pertamina Dex Rp 17.400 16. Provinsi DI Yogyakarta Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 14.500 Pertamax Turbo Rp 15.900 Dexlite Rp 17.100 Pertamina Dex Rp 17.400 17. Provinsi Jawa Timur Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 14.500 Pertamax Turbo Rp 15.900 Dexlite Rp 17.100 Pertamina Dex Rp 17.400 18. Provinsi Bali Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 14.500 Pertamax Turbo Rp 15.900 Dexlite Rp 17.100 Pertamina Dex Rp 17.400 19. Provinsi Nusa Tenggara Barat Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 14.500 Pertamax Turbo Rp 15.900 Dexlite Rp 17.100 Pertamina Dex Rp 17.400 20. Provinsi Nusa Tenggara Timur Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 14.500 Pertamax Turbo Rp 15.900 Dexlite Rp 17.100 Pertamina Dex Rp 17.400 21. Provinsi Kalimantan Barat Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 14.850 Pertamax Turbo Rp 16.250 Dexlite Rp 17.450 Pertamina Dex Rp 17.750 22. Provinsi Kalimantan Tengah Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 14.850 Pertamax Turbo Rp 16.250 Dexlite Rp 17.450 Pertamina Dex Rp 17.750 23. Provinsi Kalimantan Selatan Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 14.850 Pertamax Turbo Rp 16.250 Dexlite Rp 17.450 Pertamina Dex Rp 17.750 24. Provinsi Kalimantan Timur Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 14.850 Pertamax Turbo Rp 16.250 Dexlite Rp 17.450 Pertamina Dex Rp 17.750 25. Provinsi Kalimantan Utara Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 14.850 Pertamax Turbo Rp 16.250 Dexlite Rp 17.450 Pertamina Dex Rp 17.750 26. Provinsi Sulawesi Utara, Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 14.850 Pertamax Turbo Rp 16.250 Dexlite Rp 17.450 Pertamina Dex Rp 17.750 27. Provinsi Gorontalo Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 14.850 Pertamax Turbo Rp 16.250 Dexlite Rp 17.450 Pertamina Dex Rp 17.750 28. Provinsi Sulawesi Tengah, Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 14.850 Pertamax Turbo Rp 16.250 Dexlite Rp 17.450 Pertamina Dex Rp 17.750 29. Provinsi Sulawesi Tenggara, Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 14.850 Pertamax Turbo Rp 16.250 Dexlite Rp 17.450 Pertamina Dex Rp 17.750. 30. Provinsi Sulawesi Selatan, Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 14.850 Pertamax Turbo Rp 16.250 Dexlite Rp 17.450 Pertamina Dex Rp 17.750 31. Provinsi Sulawesi Barat Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 14.850 Pertamax Turbo Rp 16.250 Dexlite Rp 17.450 Pertamina Dex Rp 17.750 32. Provinsi Maluku Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 14.850 Dexlite Rp 17.450 33. Provinsi Maluku Utara Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 14.850 Dexlite Rp 17.450 34. Provinsi Papua Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 14.850 Pertamax Turbo Rp 16.250 Dexlite Rp 17.450 Pertamax Rp 12.750 35. Provinsi Papua Barat Solar Rp 6.800 Pertalite Rp 10.000 Pertamax Rp 14.850 Dexlite Rp 18.150 Dexlite Rp 17.450 Pertamina Dex Rp 17.750