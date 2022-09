JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memuji keputusan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM. Pemerintah resmi menaikkan harga BBM sejak 3 September 2022.

Luhut memuji keberanian Presiden menaikkan harga BBM di tengah mahalnya harga minyak dunia. Menurutnya, keputusan Jokowi sangat hebat.

β€˜β€™Segala macam pengalam saya, saya boleh klaim bahwa proses pengambilan keputusan presiden itu betul-betul dilakukan sangat hebat,’’ kata Luhut dalam acara dalam acara penandatanganan KPBU Pembangunan Bandara Kediri yang dipantau secara virtual, Rabu (7/9/2022).

Menurutnya, keputusan itu dilakukan saat kondisi ekonomi dunia sedang dalam kondisi yang sulit. Oleh sebab itu, dalam kondisi yang sulit ini Luhut meminta kepada semua masyarakat harus solid dalam menghadapi kondisi sekarang.

"Kita kalau dalam keadaan sulit bernegara seperti sekarang ini, kenaikan BBM ini kita harus kompak, harus solid," katanya.

Seperti diketahui, harga BBM saat ini yang mengalami kenaikan yakni, Harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, kemudian Harga Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter dan Harga Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.