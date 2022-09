JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal dalam melalui program rutin yaitu IG Live Research Corner.

Komoditas minyak memberikan manfaat dalam kehidupan manusia, seperti untuk bahan bakar kendaraan, energi listrik, hingga bahan pembuat plastik. Secara year to date Agustus 2022, harga komoditas minyak menguat sebesar 15%. Namun, penguatan ini masih kalah jauh jika dibandingkan dengan penguatan komoditas batu bara yang melonjak 165%.

BACA JUGA: MNC Sekuritas Dukung Kompetisi Investment Challenge 2022 di Binus University

Secara global, beberapa negara maju tengah mengalami krisis energi, misalnya di Eropa dan AS yang saat ini sedang kekurangan cadangan minyak. Hal ini disebabkan oleh economic recovery akibat pandemi Covid-19, ditambah adanya konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang turut menyumbang kenaikan harga minyak dunia sejak awal tahun 2022. Namun, saat ini harga minyak dunia mulai mengalami penurunan. Lantas, dengan turunnya harga minyak dunia, masih menarikkah emiten-emitennya?

Saksikan ulasan selengkapnya dalam IG Live Research Corner dengan topik “Harga Minyak Mulai Turun, Seberapa Menarik Emitennya?” pada Kamis (08/09/2022) pukul 16.00 WIB. Ulasan IG Live ini akan dibawakan oleh narasumber Research Analyst MNC Sekuritas, Andrew Susilo. Saksikan IG Live ini melalui akun IG @mncsekuritas!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

Baca Juga: Rekomendasi Produk Smart Home untuk Tingkatkan Keamanan Hunianmu

(dni)