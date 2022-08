BANTEN – MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Sejalan dengan komitmen pengembangan pasar modal Indonesia, MNC Sekuritas turut mendukung penyelenggaraan kompetisi pasar modal Investment Challenge 2022: Raising Market Optimism for the Prospective Economy Post-Pandemic oleh mitra Galeri Investasinya, Binus University sekaligus peresmian School of Accounting Binus University pada Kamis (25/08/2022).

Acara puncak penutupan Investment Challenge 2022 dihadiri oleh Rektor Binus University Harjanto Prabowo, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik, dan Direktur IT & Online Trading MNC Sekuritas Fifi Virgantria.

Direktur IT dan Online Trading MNC Sekuritas Fifi Virgantria menyampaikan, MNC Sekuritas mendukung penuh insiatif literasi dan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang handal dan berkualitas, terutama dari generasi muda. Fifi berharap, kolaborasi antara Bursa Efek Indonesia selaku regulator, MNC Sekuritas sebagai Anggota Bursa, dan Binus University sebagai salah satu Top University di Indonesia dapat melahirkan investor-investor baru yang menjadi penopang perekonomian Tanah Air.

“Komitmen untuk mendukung penciptaan investor yang handal dibuktikan MNC Sekuritas melaluikeberadaan MotionTrade Virtual Trading yaitu akun saham dengan dana virtual untuk memfasilitasi investor baru dalam mempelajari mekanisme jual beli (trading) yang sesungguhnya di pasar modal. MotionTrade Virtual Trading memiliki tampilan dan fitur yang persis sama dan lengkap seperti aplikasi MotionTrade untuk real trading, sehingga diharapkan para peserta tidak berhenti belajar di kompetisi ini, tetapi juga melanjutkan perjalanan trading bersama MNC Sekuritas,” jelas Fifi.

Lebih lanjut, Fifi mengungkapkan, MNC Sekuritas terus berupaya menjangkau investor di berbagai belahan Indonesia melalui 155 point of sales, termasuk diantaranya adalah Galeri Investasi BEI Binus University di Alam Sutera dan Bekasi. Kemudahan membuka rekening saham dan reksa dana melalui aplikasi MotionTrade seharusnya menjadikan jarak dan waktu bukan lagi alasan yang tidak berinvestasi sejak dini. Fitur terbaru MotionTrade adalah Global Research Auerbach Grayson, dimana pengguna MotionTrade mempunyai akses terhadap laporan riset global dari 125 negara secara gratis melalui MNC Research di aplikasi MotionTrade. “Galeri Investasi mempunyai peranan besar dalam mengedukasi kalangan muda, khususnya mahasiswa sebagai lingkungan terdekat dengan para pelajar maupun mahasiswa. Sepanjang tahun 2021, Galeri Investasi MNC Sekuritas berhasil mencatatkan kenaikan nilai transaksi sebesar 73% dibandingkan tahun 2020. Selain itu, jumlah investor Galeri Investasi juga tercatat naik 14% YoY di tahun 2021,” tutupnya.