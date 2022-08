BOGOR – MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan komitmen pengembangan pasar modal Indonesia, MNC Sekuritas aktif berekspansi dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya melalui Galeri Investasi Edukasi untuk mensosialisasikan dan menanamkan kesadaran berinvestasi sejak dini.

MNC Sekuritas meresmikan Galeri Investasi (GI) Edukasi SMA Negeri 1 (SMAN1) Babakan Madang Bogor yang merupakan binaan dari Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kesatuan Bogor pada Kamis (25/08/2022). MNC Sekuritas sendiri juga telah memiliki Galeri Investasi di Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kesatuan Bogor.

Baca Juga: Kerja Sama Eastspring Indonesia dan MNC Sekuritas, Investasi Reksa Dana Makin Mudah Diakses

Acara peresmian GI Edukasi SMAN 1 Babakan Madang ini dihadiri oleh Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jakarta Marco Poetra Kawet, PLT Kepala Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat Nonong Winarni, Ketua Komite SMA Negeri 1 Babakan Madang H. Yusuf Iskandar, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Babakan Madang Vera Varianti, Kepala Galeri Investasi IBI Kesatuan Bogor Yoyon Supriadi, dan Head of Investment Gallery MNC Sekuritas Andri Muharizal.

Head of Investment Gallery MNC Sekuritas Andri Muharizal menjelaskan, investasi merupakan pendidikan yang penting untuk ditanamkan kepada generasi muda sejak dini untuk membentuk kebiasaan dan gaya hidup yang baik dalam mengelola keuangan. Meskipun belum berpenghasilan tetap seperti layaknya karyawan, siswa/i SMAN 1 Babakan Madang dapat melatih kebiasaan berinvestasi saham atau reksa dana secara rutin dengan menyisihkan uang jajan. Menurutnya, besar kecil nominal bukan menjadi fokus investasi, melainkan kebiasaan yang dilakukan secara rutin dan konsisten.

Baca Juga: Tips MotionTrade: Ketahui 2 Jenis Return Saham Agar Investasi Anda Cuan Maksimal

“Untuk mendukung kebutuhan akan pendidikan investasi sejak dini, MNC Sekuritas bekerja sama dengan sekolah-sekolah, kali ini dengan SMAN 1 Babakan Madang yang akan menjadi salah satu GI Edukasi di wilayah Bogor. Sebelumnya, MNC Sekuritas telah memiliki 8 GI Edukasi, sehingga dengan peresmian GI Edukasi SMA Negeri 1 Babakan Madang, MNC Sekuritas telah memiliki 9 GI Edukasi,” jelas Andri.

Baca Juga: Telkom Terima Penghargaan ICAII 2022 Berkat Inovasi MyDigiLearn

PT MNC Sekuritas adalah anggota dari BEI (Bursa Efek Indonesia) yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan PT MNC Investama, Tbk melalui PT MNC Kapital Indonesia, Tbk (BCAP) sebagai pemegang saham mayoritas. Di bawah naungan MNC Group sebagai group media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara. MNC Sekuritas telah berkiprah di dunia Pasar Modal Indonesia sejak tahun 1989.

Sejalan dengan visinya untuk menjadi perusahaan sekuritas terbaik dan terpercaya di Indonesia, MNC Sekuritas memiliki divisi lengkap untuk memberikan pelayanan maksimal, di antaranya Equity, Fixed Income, Investment Banking, dan Research. Menyadari perkembangan era digital dan kebutuhan investor akan transaksi yang mudah, cepat, dan praktis, MNC Sekuritas juga telah dan terus mengembangkan sistem Online Trading yaitu MotionTrade dan MotionTrade Syariah yang dapat diakses melalui perangkat apa saja (PC, basis Android & iOs).

Sesuai taglinenya “Invest with The Best”, MNC Sekuritas membuktikan komitmennya untuk selalu menjadi yang terbaik.

(MNC Sekuritas - Invest with The Best)