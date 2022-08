JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, kini MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Dalam pengelolaan keuangan yang baik, investasi menjadi salah satu poin penting dalam rangka mempersiapkan keuangan untuk masa depan. Dengan berinvestasi, investor berharap akan mendapatkan keuntungan atau return yang nantinya dapat menjadi bekal untuk mencapai kestabilan finansial.

Baca Juga:Ā Eksklusif di MotionTrade: Global Research AGCO Lengkapi Kebutuhan Riset Investor

Di dalam investasi saham, investor perlu mengetahui 2 jenis return yang dapat menjadi acuan dalam memperhitungkan imbal hasil, seperti yang telah dirangkum oleh MotionTrade berikut ini:

1. Return Saham Realisasi

Return Saham Realisasi yaitu selisih harga saham berdasarkan riwayat pergerakan harga saham yang telah terjadi dengan menggunakan data historis tanpa menyertakan dividen. Perhitungan dari data historis ini juga dapat dijadikan salah satu acuan untuk menghitung ekspektasi pergerakan harga saham dan risiko di masa mendatang.

Baca Juga:Ā Tips MotionTrade: Kenali 4 Indeks Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia

2. Return Saham Ekspektasi

Return Saham Ekspektasi adalah perkiraan imbal hasil yang masih belum terealisasi karena merupakan ekspektasi investor. Untuk menghitung return saham ekspektasi ini, investor dapat melihat histori return dan realisasi return yang telah terjadi. Perhitungan ini dapat dijadikan sebagai salah satu faktor dalam mengambil keputusan di masa mendatang.

Dengan mengetahui 2 jenis return saham ini, investor dapat mempertimbangkan untuk merealisasikan keuntungan saat ini atau di masa mendatang. Potensi imbal hasil yang diperoleh investor dapat dilihat di Menu Portofolio pada aplikasi MotionTrade. Anda juga dapat melihat emiten saham mana yang memiliki aksi korporasi di bagian Notasi pada Menu Portofolio.

Dengan Fitur ā€˜Open Accountā€™, Anda dapat langsung membuka rekening reksa dana sekaligus saham melalui smartphone anda di mana pun dan kapan pun. Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas serta jelajahi seamless experience dengan mengunduh aplikasi MotionTrade di Google PlayStore dan Apple AppStore melaluiĀ onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!