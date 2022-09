JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kini tengah menunggu revisi dari Peraturan Presiden (Perpres) No.191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Hal itu berkaitan dengan pembatasan pembelian BBM subsidi.

"Kita tengah menunggu keputusan dari Perpres itu," ujar Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati saat rapat dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (8/9/2022).

Nicke juga menjelaskan kalau nanti aturan itu sudah disahkan, maka sistem yang dipakai akan diatur dari pusat.

"Jadi kita kan udah digital nanti pakai IT terus diatur dari pusat, jadi hanya kendaraan yang berapa cc yang boleh pakai," jelasnya.

Dia menyebut kalau nanti sistem itu akan otomatis terpasang di setiap SPBU Pertamina seluruh Indonesia.

"Jadi nanti kendaraan punya QR Code masing-masing terus ditapping, kalau yang gak berhak ya gak ngocor bensinnya," jelasnya.

Dia memastikan kalau sistem tersebut bakal diatur sebaik mungkin.

Kemudian, dia berharap kalau dengan adanya pembatasan itu nanti, BBM subsidi bakal diterima tepat sasaran.

Adapun kini, harga BBM Pertamina jenis Pertalite, Solar dan Pertamax sudah naik.

Untuk Pertalite menjadi Rp10.000 per liter, Solar menjadi Rp6.800 per liter dan Pertamax Rp14.500 per liter.