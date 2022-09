JAKARTA - MNC Financial Services menggelar acara Leadership and Training yang bertajuk "United for Growth" hari ini, di MNC Conference Hall, Jakarta.

Acara tersebut dihadiri Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Dirut PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) Yudi Hamka, Direktur BCAP Jessica Tanoesoedibjo, serta jajaran direksi MNC Financial Services.

Jessica menuturkan, kegiatan ini diperuntukkan untuk jajaran direksi dari anak perusahaan MNC Financial Services agar dapat semakin bersinergi membangun MNC Kapital menjadi yang terdepan.

"Hari ini kita mengumpulkan 52 direksi dari MNC Financial Services atau anak-anak perusahaan MNC Kapital Tbk dalam rangka leadership training. Harapan kami dari acara ini, bisa menginspirasi teman-teman direksi untuk bisa membangun team work yang kuat dan juga bersinergi supaya bisa menjadikan MNC Kapital ini jadi jasa keuangan yang terdepan di Indonesia dan juga di Asia Pasifik," ujarnya, Kamis (15/9/2022).

Dalam acara pembukaan ini, Hary Tanoesoedibjo bukan hanya hadir sebagai tamu, melainkan menjadi pemberi materi bagi para direksi.

Adapun hal yang ditonjolkan oleh Hary Tanoe dalam sharingnya adalah membagi tips membangun bisnis agar sukses.

Dia mengatakan, setidaknya ada empat hal yaitu, membuat model bisnis, membangun organisasi sesuai dengan bisnis modelnya, menempatkan orang yang sesuai di organisasinya, dan mengerti dinamika. "Jadi seorang pemimpin itu harus yang betul-betul mimpin ke bawah dengan benar. Tapi yang mau saya tegaskan itu adalah mampu membangun bisnis model kalau organisasinya mau berjalan bagus dan sukses. Setelah itu baru dilanjut sampai mengerti dinamikanya," jelas Hary. Sebagai informasi, acara ini akan berlanjut di Lido Lake Resort pada Jumat (16/9/2022). Semua direksi akan mendapat training lebih mendalam lagi dengan rangkaian acara yang sudah disusun oleh tim penyelenggara.