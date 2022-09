JAKARTA - Perusahaan investasi milik Sandiaga Uno, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) mengumumkan penjualan saham PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) dalam volume dan nilai yang cukup besar.

SRTG melalui anak usahanya, PT Wahana Anugerah Sejahtera (WAS) melego saham emiten menara itu sebanyak 976.600.600 lembar saham.

Divisi Hukum dan Sekretariat Perusahaan SRTG, Juan Akba Indraseno mengatakan divestasi entitas anaknya itu telah dilaksanakan pada 20 September 2022.

 BACA JUGA:7 Aksi Emiten Hari Ini, dari RUPS hingga Tebar Dividen

"Harga penjualan per saham Rp2.830,-," kata Juan dalam keterangannya, Rabu (21/9/2022).

Mengacu harga tersebut, maka WAS menggelontorkan dana sebanyak Rp2,76 triliun atas transaksi itu. Sebagai catatan, WAS merupakan anak usaha langsung SRTG dengan kepemilikan sebesar 99,96%.

Baca Juga: Wujudkan Indonesia Sehat 2025, Lifebuoy dan Halodoc Berkolaborasi Berikan Akses Layanan Kesehatan Gratis

Berkat transaksi ini, maka kepemilikan WAS atas saham TBIG berkurang menjadi 1.121.721.840 saham atau setara 4,95% dari saham ditempatkan dan disetor TBIG. Jika dibandingkan sebelum transaksi, WAS masih menggenggam 2.098.321.840 atau 9,26%.

Seperti diketahui, kepemilikan tidak langsung SRTG dalam tubuh TBIG terbagi dalam dua entitas turunan. Selain melalui WAS, SRTG juga menggenggam TBIG melalui Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd. sebesar 73,34%.

Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd merupakan entitas bisnis yang didirikan di Singapura, yang 30,12% sahamnya dimiliki oleh WAS, melalui Lynwood Hills Investment Solution Pte. Ltd.