HOME FINANCE MARKET UPDATE

Kolaborasi BEI, MNC Sekuritas dan IAIN Kendari Pecahkan 2 Rekor MURI Sekaligus di Bulan Inklusi Keuangan 2025

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |17:06 WIB
Kolaborasi BEI, MNC Sekuritas dan IAIN Kendari Pecahkan 2 Rekor MURI Sekaligus di Bulan Inklusi Keuangan 2025
Kolaborasi BEI, MNC Sekuritas dan IAIN Kendari Pecahkan 2 Rekor MURI (Foto: Okezone)
A
A
A

KENDARI - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia. MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

Bertepatan dengan Bulan Inklusi Keuangan (BIK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, dan MNC Sekuritas berhasil mencatatkan sejarah baru dengan meraih dua rekor MURI sekaligus, antara lain: kategori “Penciptaan Investor Saham Syariah dan Reksa Dana Syariah Terbanyak dari Satu Perguruan Tinggi Keagamaan” dan kategori “Literasi Keuangan Syariah kepada Mahasiswa Terbanyak” pada Kamis (23/10/2025). 

Sebanyak 2.173 investor syariah baru resmi tercatat dalam rekor “Penciptaan Investor Saham Syariah dan Reksa Dana Syariah Terbanyak dari Satu Perguruan Tinggi Keagamaan”. Pencapaian luar biasa ini terwujud berkat dukungan dari Ciptadana Asset Management. Sementara itu, rekor MURI “Literasi Keuangan Syariah kepada Mahasiswa Terbanyak” mencatatkan 3.164 peserta. Rekor ini terwujud berkat dukungan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Rektor IAIN Kendari Husain Insawan menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian rekor MURI ini. Menurutnya, capaian tersebut merupakan bukti nyata dari komitmen kuat IAIN Kendari untuk terus memajukan dan memodernkan lembaga menuju transformasi yang lebih baik.

“Kami menyadari bahwa pencapaian ini tercipta berkat dukungan semua pihak di lingkungan IAIN Kendari. Berkat kolaborasi ini, kami berhasil meraih dua rekor MURI sekaligus. Capaian ini kami persembahkan untuk lembaga tercinta dan seluruh civitas akademika,” ujar Husain.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan suatu kehormatan bagi MNC Sekuritas. Afen berharap pencapaian rekor MURI ini dapat menjadi pemicu semangat bagi mitra Galeri Investasi MNC Sekuritas untuk semakin aktif mencetak investor-investor baru yang berkualitas dan berkontribusi terhadap kemajuan pasar modal Indonesia. 

 

