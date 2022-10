JAKARTA- 5 hal yang harus dipersiapkan di rumah saat bertahan dalam resesi menarik untuk diulas. Masyarakat diminta tenang dan mengantisipasi dampak jika Indonesia mengalami resesi.

Apalagi, inflasi di Indonesia akan diperkirakan tembus hingga 4% lebih. Serta beberapa negara maju juga mengalami inflasi tinggi hingga 8% seperti Inggris dan Amerika.

Berikut 5 hal yang harus dipersiapkan dirumah saat bertahan dalam resesi dirangkum dari berbagai sumber:

1. Stok Banyak Emas





Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira meminta kepada masyarakat untuk mengantisipasi sebelum resesi terjadi di Tanah Air. Di antaranya dengan berhemat, berinvestasi di deposito dan emas yang secara nilai tak terlalu berisiko.

“Masyarakat diminta berinvestasi di aset yang aman, jangan yang berisiko. Misalkan, deposito dan emas. Jadi lebih banyak menabung yang sifatnya darurat. Jaga likuiditas secara mencukupi. 2. Timbun Uang Menurut Perencana Keuangan dari Mitra Rencana Edukasi (MRE) Mike Rini, uang cash memang sangat penting untuk dimiliki pada situasi seperti saat ini. Namun, perlu juga alternatif pembiayaan lain yang harus disiapkan. Sebab, kata Mike, jika hanya mengandalkan uang cash dalam hal ini berupa dana darurat tidak akan cukup untuk mengcover semua kebutuhan. Mengingat kebutuhan di saat pandemi ini sangat besar. “Tapi kan tidak semuanya kalau kita hanya mengandalkan cash saja kebutuhan yang namanya emergency itu tidak bisa ditebak berapanya karena itu jika tidak bisa kalau kita hanya mengandalkan cash saja kebutuhan akan cash itu akan sangat besar," ujarnya. 3. Stok Bahan Makanan Saat resesi terjadi, barang-barang kebutuhan sehari-hari menjadi salah satu barang yang harus dipersiapkan untuk distock. Seperti bahan-bahan pokok, misalnya beras, air minum, minyak, gula, makanan instan, bumbu-bumbu, dan lain sebagainya. 4. Obat-Obatan Dengan memiliki stok obat-obatan yang cukup, berarti Anda bisa menghemat pengeluaran untuk berobat ke dokter. Selain bisa membuat pengeluaran membengkak karena jadi lebih mahal juga kemungkinan obat-obatan yang tidak tersedia atau sulit di cari. Karenanya sangat penting untuk selalu menjaga kesehatan dengan mempersiapkan kebutuhan obat-obatan untuk berjaga-jaga di rumah. 5. BBM Bahan bakar minyak dan gas menjadi barang-barang yang tak boleh ketinggalan dan harus di stok terutama ketika terjadi resesi. Pasalnya, barang-barang tersebut juga sangat dibutuhkan dalam mememenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu di saat-saat resesi, bisa saja terjadi kelangkaan BBM maupun gas, sehingga menjadi cukup penting untuk punya stock yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ketimbang kalang kabut karena kehabisan stock. (RIN)