JAKARTA – Salah satu miliarder Indonesia, Mochtar Riady memberikan nasihat kepada para anak muda atau milenial yang ingin punya usaha atau bisnis.

Melalui laman Instagram pribadi @gtahirs, pemilik Lippo Group tersebut ditanya apa tips bagi anak anak-anak muda yang ingin berbisnis.

“Kata bijak dari seorang berumur 93 tahun. Silahkan ditonton sampai habis. Karena walaupun zaman berubah, tetapi advis dia akan tetap relevan, baik kepada anak muda atau yang sudah lebih tua, untuk bisnis ataupun pengembangan diri,” tulis @gtahirs pada keterangan video, dilansir Okezone Senin (10/10/2022).

Menurut Mochtar, suatu usaha harus dimulai dari sesuatu yang kecil. Itu adalah hal yang wajar dan merupakan suatu hukum alam. Bobot yang besar juga dimulai dari satu bibit kecil.

Dirinya mengibaratkan hal tersebut seperti pertumbuhan manusia.

”Betapa hebatnya orang, manusia ini, waktu dilahirkan dia belajar menghisap, dia belajar minum, dan dia belajar menggigit makanan, and then merangkak, and then berdiri, berjalan, dan berlari,” katanya.

Dia juga berpendapat bahwa suatu proses tidak bisa dilewati. Sebuah bisnis itu dimulai dari tidak ada, lalu mulai berkembang pelan-pelan, sehingga lama kelamaan menjadi besar. ”Tidak boleh mulai dari seolah-olah ’uwah’ besar. Itu pasti ngga jadi” tutupnya.