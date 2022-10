JAKARTA – BPJS Kesehatan membuka lowongan kerja untuk berbagai bidang.

Dilansir melalui akun Instagram resmi @Kemnaker, BPJS Kesehatan sekarang ini tengah membuka 17 posisi lowongan kerja untuk yang sudah berpengalaman atau lulusan baru.

Posisinya mulai dari IT Operation, Security Engineering, IT Network, Komunikasi Publik, Manajemen Iuran, IT Facility Management, dan masih banyak lagi.

Untuk Informasi lengkap terkait info lowongan dan pendaftaran dapat rekanaker lihat pada website https://rekrutmen.bpjs-kesehatan.go.id/karir/.

Berikut beberapa formasi jabatan dalam lowongan kerja BPJS Kesehatan tahun 2022, sebagaimana dikutip dari laman resminya di Jakarta, Rabu (19/10/2022).

1. IT Operation

2. Security Engineering

3. IT Network

4. Komunikasi Publik

5. Manajemen Iuran

6. IT Facility Management

7. IT Asset/Support 8. Strategi & Perencenaan TI 9. Quality Control SI (QCSI) 10. Quality Assurance TI 11. Manajemen Data 12. IT Infrastructure 13. Database Administrator 14. Analisa Data 15. Manajemen Sumber Daya Manusia dan Umum 16. Hukum, Regulasi Dan Pemeriksaan Kepatuhan 17. Pengembangan Sistem Informasi Sedangkan persyaratan dokumen untuk pendaftarannya yaitu KTP, bukti keterangan akreditasi universitas atau prodi, CV, Ijazah, Transkip nilai, dan SKCK. Perlu diingat, lowongan kerja BPJS Kesehatan ini tidak dipungut biaya apapun.