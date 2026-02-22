Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Iuran Bisa Dicairkan Jika BPJS Kesehatan Tak Pernah Dipakai?

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |20:13 WIB
Apakah Iuran Bisa Dicairkan Jika BPJS Kesehatan Tak Pernah Dipakai?
Apakah iuran bisa dicairkan jika BPJS Kesehatan tak pernah dipakai? (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Apakah iuran bisa dicairkan jika BPJS Kesehatan tak pernah dipakai?

Masyarakat harus tahu bahwa BPJS Kesehatan adalah program jaminan sosial yang sifatnya gotong royong untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dana iuran yang dibayarkan peserta digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan peserta lain yang sedang membutuhkan.

Dalam sistem gotong royong ini, peserta sehat membantu menanggung biaya peserta yang sedang sakit. Jadi, meskipun seseorang tidak menggunakan layanan kesehatan selama bertahun-tahun, iurannya tetap bermanfaat untuk keberlangsungan sistem secara keseluruhan.

Oleh karena itu, jika ada masyarakat atau peserta yang tidak pernah menggunakan layanan BPJS Kesehatan, apakah iuran yang sudah dibayarkan bisa dicairkan kembali? Jawabannya adalah tidak.

BPJS Kesehatan tidak memiliki mekanisme pengembalian dana bagi peserta yang tidak menggunakan layanan. Semua iuran yang telah dibayarkan bersifat kolektif dan langsung masuk ke kas BPJS untuk dikelola serta digunakan membiayai klaim layanan kesehatan bagi peserta lain.

Hal ini berbeda dengan asuransi jiwa atau dana pensiun, di mana ada kemungkinan pencairan nilai tunai atau manfaat lain di kemudian hari.

Meski tidak bisa mencairkan dana iuran karena tidak menggunakan layanan, ada situasi tertentu di mana peserta dapat mengajukan pengembalian dana, misalnya:

Jika terjadi duplikasi pembayaran iuran (misalnya sistem secara tidak sengaja mendebet dua kali).

Jika peserta salah membayar kelas dan ingin mengoreksi statusnya.

Jika ada kelebihan pembayaran denda administrasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202217//bpjs_kesehatan-buZt_large.jpeg
Berapa Lama BPJS Kesehatan Tidak Aktif Jika Tidak Dibayar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/622/3202149//bpjs_kesehatan-Qybe_large.jpg
Bisakah Bayar BPJS Kesehatan Hanya 1 Orang dalam 1 KK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/65/3202827//prihati-HS4K_large.jpg
Ini Pendidikan Dirut BPJS Kesehatan Baru Prihati Pujowaskito, Eks Dokter Kopassus yang Pernah Jadi Dekan Unhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202755//dirut_bpjs_kesehatan-hm7W_large.jpg
Ternyata Ini Alasan Prabowo Tunjuk Eks Dokter Kopassus Prihati Pujowaskito Jadi Dirut BPJS Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202766//gaji_pegawai_bpjs_kesehatan-BN1J_large.jpg
Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai BPJS Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202672//dirut_bpjs_kesehatan-Hm04_large.jpg
Menko Cak Imin Resmi Lantik Dirut BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement