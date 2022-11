JAKARTA - Harga BBM di bulan ini mengalami penyesuaian, ada yang turun dan naik. Penyesuaian ini pun membuat harga BBM semakin bervariatif.

Pertamina, Shell hingga BP AKR melakukan penyesuaian harga BBM pada November 2022. Bahkan, Shell 'berani' menurunkan BBM RON 92 di bawah harga jual Pertamax.

Sebab, Pertamina masih belum melakukan penyesuaian harga Pertamax.

Harga BBM Shell RON 92 jenis Shell Super turun menjadi Rp13.550 per liter dari harga sebelumnya Rp14.150 per liter. Harga BBM jenis ini lebih murah dibandingkan harga Pertamax yang dijual Pertamina Rp13.900 per liter.

Pertamina pun menurunkan harga Pertamax Turbo dari Rp14.950 per liter menjadi Rp14.300 per liter. Sementara, harga BBM Pertamax tetap dijual Rp13.900 per liter. Sama halnya dengan pertamax, harga Pertalite dan Pertamina Biosolar (Solar subsidi) juga tidak berubah.

Berikut daftar harga BBM hari ini, Selasa (8/11/2022):

Harga BBM Pertamina

- Solar subsidi Rp6.800 per liter

- Pertalite Rp10.000 per liter

- Pertamax Rp13.900 per liter

- Pertamax Turbo Rp14.300 per liter

- Dexlite Rp18.000 per liter

- Pertamina Dex Rp18.550 per liter.

Harga BBM Shell - Shell Super Rp13.550 per liter - Shell V-Power Rp14.210 per liter - Shell V-Power Diesel Rp18.840 per liter - Shell Diesel Extra Rp18.380-Rp18.780 per liter - Shell V-power Nitro+ Rp14.560 per liter.