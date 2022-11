JAKARTA - Orang terkaya di dunia Elon Musk curhat bahwa saat ini dirinya kerja 7 hari dalam seminggu. Hal ini dilakukan Elon Musk di tengah tantangan kondisi ekonomi dunia yang sedang krisis.

Pernyataan ini disampaikan Elon Musk saat menghadiri B20 Summit Day 2 secara virtual pada Senin, 14 November 2022.

"Saya bekerja semaksimal mungkin, dari pagi ke malam, 7 hari seminggu. Sebenarnya (cara kerja) ini bukan sesuatu yang saya rekomendasikan," kata Elon Musk.

CEO Tesla ini mengungkapkan alasan dirinya tidak datang ke Bali secara langsung juga karena banyaknya pekerjaan.

"Hal itu terdengar fantastis, tapi pekerjaan saya akhir-akhir ini bertambah banyak, oh man, I have too much on my plate, that's for sure," ucap Elon Musk.

Sementara itu, berdasarkan data Forbes 2022, Elon Musk merupakan orang terkaya di dunia saat ini.

Harta kekayaan Elon Musk ditaksir mencapai USD196,5 miliar atau setara Rp3.045,7 triliun (kurs Rp15.500 per USD). Sumber kekayaan Elon Musk tidak hanya Tesla, ada beberapa bisnis lainnya yang membuat dirinya mempunyai harta Rp3.045 triliun. Tesla sendiri merupakan produsen mobil listrik. Tak hanya itu, Elon Musk juga mempunyai bisnis SpaceX, Starlink, The Boring Company, OpenAI, hingga Neuralink. Teranyar, Elon Musk juga mengakuisisi Twitter yang juga akan menjadi sumber kekayaannya.