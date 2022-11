JAKARTA - MNC Sekuritas menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Diketahui, MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Di zaman modern ini, investasi merupakan salah satu cara yang digemari untuk meningkatkan aset Anda. Ada banyak instrumen investasi yang dapat dijadikan sebagai pilihan, seperti saham dan reksa dana. Agar dapat memperoleh keuntungan yang maksimal, Anda harus konsisten dalam berinvestasi.

Berikut ini adalah 4 (empat) tips dari MotionTrade untuk Anda agar dapat berinvestasi dengan konsisten yaitu:

1. Tetapkan Tujuan Berinvestasi

Agar Anda konsisten dalam berinvestasi, Anda perlu menentukan tujuan investasi terlebih dahulu. Adanya tujuan investasi dapat membangun komitmen dan semangat dalam mencapai keinginan Anda. Misalnya, dana untuk biaya menikah, membeli rumah, dana pensiun, dan lain sebagainya. Jika Anda tidak memiliki tujuan, maka besar kemungkinan Anda dapat kehilangan motivasi dan tidak konsisten berinvestasi.

2. Menggunakan Strategi Dollar Cost Averaging

Strategi berinvestasi menggunakan Dollar Cost Averaging dapat membantu Anda konsisten dalam berinvestasi. Dollar Cost Averaging merupakan sebuah metode sederhana dimana Anda menginvestasikan jumlah dana yang sama dalam periode waktu yang telah ditentukan. Strategi ini dapat membantu Anda menjadi disiplin membeli saham atau reksa dana tanpa harus peduli kondisi ekonomi atau pergerakan harga yang naik dan turun.

3. Tidak Mengabaikan Inflasi

Inflasi dapat menyebabkan nilai kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Menabung uang di bank saja tidak dapat melawan inflasi, apalagi bunga bank tergolong kecil dan terdapat potongan biaya administrasi. Bunga yang didapatkan dengan menabung di bank tidak berbanding lurus dengan inflasi yang terjadi setiap tahunnya. Bahkan, uang yang ditabung di bank mengalami penurunan nilai. Berinvestasi pada instrumen saham atau reksa dana merupakan salah satu cara untuk menghadapi inflasi. Namun, perlu diingat bahwa setiap produk investasi memiliki risiko atau fluktuasi.

