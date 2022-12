BALI - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil mengatakan pemerintahan saat ini sedang menetapkan banyak prioritas dan fokus jangka menengah, di antaranya pembangunan infrastruktur.

“Pembangunan IKN baru saat ini mencirikan hal itu (pembangunan infrastruktur), dan sekaligus di saat yang bersamaan untuk menyikapi ketimpangan antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur, sekaligus menyikapi pembangunan Jawa dan Luar Jawa. Kami sangat yakin bahwa Ibu Kota baru akan menjadi katalis untuk memperbaiki ketimpangan yang semula ada di Indonesia,” katanya dalam Special Session Day 2 Executives’ Talk dengan tema “Macroeconomic Policy Management: Lesson Learned During the Pandemic and Near-Term Policy Direction" pada Rabu (7/12/2022) di Bali.

Dia menyebut fokus pemerintah yang kedua adalah menemukan sumber pertumbuhan baru.

“Anda tentunya sering mendengar Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu mengutip tentang perlunya Indonesia untuk mendapatkan hilirisasi terutama sumber daya alam kita, kita ingin melihat lebih banyak lagi nilai tambah yang tercipta di dalam negeri. Jadi kalau membaca berita tentang pelarangan ekspor, (sebenarnya) pelarangan ekspor itu bukanlah tujuannya. Tujuannya adalah tentang hilirisasi banyak sumber daya alam kita di Indonesia. Jadi nikel dan bauksit dan lain-lain perlu kita jajaki lebih jauh ke industri hilir,” lanjutnya.

Selanjutnya, dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang fokus mempersiapkan transisi menuju ekonomi hijau. Di mana ini yang merupakan sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. "Saat ini pemerintah sedang gencar melakukan digitalisasi dalam perekonomian. Digitalisasi akan banyak mengubah lanskap ekonomi Indonesia," tandasnya.