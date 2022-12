JAKARTA – Mengenal fenomena Santa Claus Rally dalam investasi saham. Istilah Santa Claus Rally muncul menjelang penutupan tahun.

Sebelum berganti menuju tahun 2023, para trader atau investor dapat memanfaatkan ataupun membuktikan peluang untuk mendapatkan keuntungan di bursa saham dengan fenomena Santa Claus Rally.

Santa Claus Rally atau Reli Sinterklas adalah fenomena di mana pasar saham cenderung meningkat selama minggu terakhir bulan Desember dan memasuki dua hari pertama perdagangan pertama tahun baru. Untuk mendapatkan keuntungan dari fenomena Santa Claus Rally, Anda dapat mempertimbangkan untuk membeli saham Blue Chip atau saham yang tergabung dalam LQ45.

Fenomena Santa Claus Rally terjadi apabila didukung oleh beberapa faktor seperti:

1. Investor menggunakan bonus akhir tahun untuk membeli efek

2. Optimisme investor dalam menyambut tahun yang baru

3. Investor mengantisipasi fenomena January effect dan membeli saham-saham tertentu

Jika Anda tertarik untuk membuktikan atau memanfaatkan fenomena Santa Claus Rally, Anda perlu tetap memperhatikan proyeksi saham yang ingin dibeli dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi makro ekonomi, fundamental perusahaan, dan tentunya risiko terkait dengan kinerja perusahaan.

