JAKARTA - MNC Sekuritas perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah.

Di era modern seperti sekarang ini, Anda bisa menebar kebaikan dalam bentuk apapun, salah satunya melalui filantropi Islam di pasar saham.

Investor syariah dapat menjadikan aset investasi sahamnya tidak terbatas hanya sebagai instrumen investasi saja, melainkan juga sebagai amalan dunia akhirat.

Jangan lewatkan pembahasan menarik seputar Zakat dan Infak Saham dalam IG Live MNC Sekuritas dengan topik “Cuan Dunia Akhirat” pada Rabu (28/12/2022) pukul 19.30 WIB bersama Soleh Hidayat dari Rumah Zakat, dipandu oleh Investment Gallery Officer MNC Sekuritas Sasha Dwi Rahayu melalui Instagram @mncsekuritas.

